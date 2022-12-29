Musk ifşa etti: Tüm sosyal medya şirketleri ABD hükümetine...

Twitter CEO'su Elon Musk dün yaptığı açıklamada, tüm sosyal medya platformlarının içeriği sansürlemek için ABD hükümetiyle birlikte çalıştığını iddia etti. Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yayınladığı belgeler, platformun seçimler, Ukrayna ve Covid-19 ile ilgili bilgileri bastırmak için FBI, CIA, Pentagon ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği yaptığını gösterdi.

"*Her* sosyal medya şirketi, hükümetin önemli ölçüde katılımı ve zaman zaman açık yönlendirmesiyle ağır sansür uyguluyor," diye tweet atan Musk, "Örneğin Google sık sık bağlantıları yok ediyor," diye ekledi.

Musk, gazeteci Matt Taibbi tarafından kendi onayıyla yayınlanan ve platformun üst düzey yöneticilerinin FBI ve CIA üyeleriyle düzenli toplantılar yaptığını ve bu toplantılar sırasında kurumların kendilerine 2020 seçimleri öncesinde askıya almaları için "yüzlerce sorunlu hesap" listesi verdiğini öne süren iç Twitter yazışmalarına atıfta bulundu.

Taibbi, Twitter'ın yanı sıra hükümetin "neredeyse her büyük teknoloji firmasıyla" temas halinde olduğunu iddia etti. "Bunlar arasında Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, hatta Pinterest bile vardı." CIA ajanlarının "neredeyse her zaman" bu firmaların FBI'ın Yabancı Nüfuz Görev Gücü ile yaptığı toplantılara katıldığını iddia eden Taibbi, bu görev gücünün yabancı devletlerin seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla mücadele etmek için toplanmasına rağmen, "yığınla yerel moderasyon talebinde" bulunduğunu açıkladı.

Bu yılın başlarında Missouri ve Louisiana başsavcıları tarafından açılan bir davada, en az 12 devlet kurumundan yetkililerin, 2020 yılında Twitter, Facebook ve diğer Büyük Teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle, seçimlere müdahale iddialarından Covid-19'a kadar çeşitli konularda hangi anlatıların ve kullanıcıların sansürleneceğine karar vermek üzere haftalık olarak bir araya geldiği iddia ediliyor.

Kendisini "ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi" olarak tanımlayan Musk, Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. O zamandan beri platformun daha önce şeffaf olmayan sansür politikalarına ışık tutan bir dizi belge yayınladı. Birkaç bağımsız gazeteci tarafından yayınlanan belge dökümleri, Twitter'ın Joe Biden'ın seçim kampanyasına zarar veren bilgileri nasıl bastırdığını, kurumun gizlenmesini istediği içeriği kaldırmak için FBI ile nasıl işbirliği yaptığını, ABD ordusunun çevrimiçi etki kampanyalarına nasıl yardımcı olduğunu ve birden fazla ABD istihbarat kurumu adına "Ukrayna karşıtı anlatıları" nasıl sansürlediğini gösterdi.

FBI geçen hafta yaptığı açıklamada, ajanları ve Twitter personeli arasındaki yazışmaların "uzun süredir devam eden federal hükümet ve özel sektör angajmanları geleneğimizin örneklerinden başka bir şey göstermediğini" söyledi.

Beyaz Saray, FBI'ın Twitter'ı Joe Biden'ın 2020 kampanyasına zarar verecek bilgileri sansürlemesi için yönlendirdiği iddialarına yanıt vermeyi reddetti.