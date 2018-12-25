MÜSİAD’dan, Belarus ve Bulgaristan’da temsilcilik

“Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişleten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), gelecek 3 ay içerisinde 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Belarus ve Bulgaristan’da temsilcilik ofisi açan MÜSİAD, 89 ülkede 219 temsil noktasına ulaşmış oldu. MÜSİAD Belarus Temsilcisi olarak Mikail Çalışkan ve MÜSİAD Bulgaristan Temsilcisi olarak Kemal Özmez göreve getirildi. MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Türkiye’nin, Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, bu yönüyle Belarus’un, Türkiye’nin Avrasya’daki önemli partnerlerinden biri konumunda bulunduğunu ifade etti. Bulgaristan’daki temsilcilik açılışlarına da değinen Uyar, Bulgaristan’ın Türkiye’nin ilk 5 ticaret ortağı arasında yer aldığını aktardı.