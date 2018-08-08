Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Ürdün’de temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı itibarıyla MENA bölgesinde büyük bir atılım gerçekleştiren MÜSİAD, İran, Suudi Arabistan, Katar, Dubai ve Fas'ın ardından Ürdün’de de temsilcilik açılışı gerçekleştirdi.

Hothaifa Abu Sukkar, MÜSİAD'ın Ürdün Temsilcisi olarak göreve başladı. Dernek, Ürdün ile birlikte yurt dışında, 76 ülkede 206 irtibat noktasına ulaştı.

"Ticaret diplomasisi" vurgusu ile dünyanın dört bir yanında şube ve temsilcilikler açan MÜSİAD'ın Ürdün’de temsilcilik açmasının iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında önemli faydalar sağlayacağı düşünülüyor. MÜSİAD Ürdün Temsilciliği’nin, bu noktada önemli bir görev üstlenmesi ve iki ülkenin ticari ilişkilerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

21. MÜSİAD International Business Forum (IBF) Uluslararası İş Forumu ve 3. İpek Yolu Konferansı, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilmişti. 30 ülkeden bine yakın iş adamına ev sahipliği yapan etkinliğe, MÜSİAD, yaklaşık 100 iş adamıyla katılım göstermişti.

Ürdün'ün ABD ile bir serbest ticaret anlaşmasına sahip ve Büyük Arap Serbest Ticaret Bölgesi'nin (GAFTA) bir üyesi olması, Türk yatırımcıların Arap ülkeleri ve ABD'ye ihracat yapabilmeleri için "mükemmel" bir temel oluşturuyor. Söz konusu anlaşmaları kullanarak ve bölgedeki ülkelere başarıyla ihracat yaparak Ürdün'e yatırım yapmak, Türk yatırımcılara önemli bir avantaj getiriyor.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TEKRAR YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, iki ülkenin ticaret hacminin 2011 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması ile 1 milyar dolara yaklaştığını belirterek, anlaşmanın Ürdün hükümeti tarafından askıya alınması ile hacmin 360 milyon dolara gerilediğini bildirdi.

Türk şirketlerin Ürdün’de 2 milyar dolarlık yatırımı olduğunu hatırlatan Uyar, serbest ticaret anlaşmasının tekrar yürürlüğe girmesinin iki ülke ekonomisine ciddi faydalar sağlayacağını kaydetti.

Uyar, MÜSİAD'ın Ürdün'de açtığı temsilciliğin bu anlamda önemli çalışmalar yapacağını, temsilciliğin iki ülke iş insanına önemli hizmetlerde bulunacağını belirtti.

Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin sadece Türkiye lehine bir sonuç getirmediğini, geçmiş yıllardaki veriler incelendiğinde söz konusu anlaşmanın iki ülke için de çok faydalı sonuçları beraberinde getirdiğini aktaran Uyar, MÜSİAD olarak Ürdün’e çok önem verdiklerini, Ürdün temsilciliğini açmadan önce ülkedeki ticaret odaları ve iş adamları dernekleri ile çok önemli ilişkilere sahip olduklarını, karşılıklı heyet ziyaretleriyle ilişkileri sıcak tuttuklarını bildirdi.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇİZDİĞİ YOLDA TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Uyar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda ticareti artırmak ve geliştirmek için tüm teşkilatlarıyla ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini kaydetti.

MÜSİAD Ürdün Temsilcisi Hothaifa Abu Sukkar da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, ilk iş olarak Ürdün’deki resmi kuruluşlar, tüm ticaret odaları ve iş adamı derneklerini ziyaret edeceğini bildirdi.

Ana gündemlerinin serbest ticaret anlaşmasının tekrar yürürlüğe girmesi olacağını belirten Sukkar, ziyaret edecekleri tüm muhataplarına serbest ticaret anlaşmasının iki ülke ilişkileri için ne kadar önem arz ettiğini anlatacaklarını ve destek isteyeceklerini aktardı.

Ürdün’de MÜSİAD olarak önemli projeleri olduğunu da kaydeden Sukkar, ticaret diplomasisini bölgede devreye sokarak Ürdün merkezli tüm MENA bölgesinde aktif olan bir yapıyı oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.