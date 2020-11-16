MÜSİAD EXPO 2020 coşkusu başlıyor! Fuar, 20 milyar dolarlık ticarete kapı açacak

Buğra Kardan

Dünyanın dört bir yanından on binlerce ziyaretçinin katılacağı MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, yeni projelerin ve yatırımların önünü açacak. Yerli ve yabancı firmaların temsilcilerini bir araya getirecek fuara B2B görüşmeler damga vuracak.

Önemli adım

Görüşmelerin verimli geçeceğini dile getiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada gerek iç gerek dış ticaretin önemli oranda artacağını belirtti.

Büyük buluşma

MÜSİAD EXPO 2020’de firmalarca hem yeni ürünlerin tanıtılacağını hem ticari temaslar yürütüleceğine işaret eden Kaan, “Konuklarımızdan iyi haberler, müjdeler duyabiliriz” dedi. Fuarda yeni yatırım kararları alınabileceğine dikkat çeken Kaan, “Bu büyük buluşma, bayramlaşma 20 milyar dolarlık ticarete kapı aralar. 10 milyar dolar fahri konsolosların toplantılarından, girişimlerinden gelir. B2B ve alım heyetlerinden de bir o kadar gelir. Bu çok ciddi bir rakam” ifadelerini kullandı.

İhracatı yukarı çekeceğiz

TÜYAP’ta yapılacak; dijital ortamdan da takip edilebilecek MÜSİAD EXPO 2020’nin ekonomiye olumlu katkıda bulunacağını anlatan Kaan, “Pandemiden ötürü pek çok ülke küçülüyor. Üretimini sınırlıyor. Buna mukabil bizim ihracatımızda artış var. Sanal toplantılarımızla bu artışı devam ettirmeyi amaçlıyoruz. İhracat başarılarımıza yenilerini eklemeyi öngörüyoruz. Firmalarımıza yeni müşteriler bulup güç katmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sanal toplantılardan umutluyuz

Hibrit fuarın ilgi göreceğini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti: “Avrupa ülkeleri, Covid-19 tedirginliğinden ötürü illerimize tatilci ya da yatırımcı yollamaktan kaçınıyorlardı. Bu sorun büyük ölçüde aşıldı. Ama yine de İstanbul’a gelmekten imtina eden yabancılar var. Doğal olarak sanal fuar öne çıkıyor. Bu konuya önem veriyoruz, ilgili kurumlarla, bireylerle irtibat halindeyiz. Sanal fuardan umutluyuz. Ziyaretçi olarak 10 milyonu geçeceğimizi öngörüyoruz. Bu rakamı yakalayabiliriz. Bunu yapabilecek tek kurumuz. Çünkü dünya genelinde bu kadar yaygın ağı olan bir kurum yok. Öbür taraftan TÜYAP Fuar alanına binlerce firma yöneticisinin, on binlerce konuğun geleceğini tahmin ediyoruz.”

Azeriler yerlerini alıyor

MÜSİAD EXPO 2020’de Azerbaycan’ın öne planda yer alacağının altını çizen Kaan, şöyle devam etti: “Bu ülkemiz, ürünlerini vitrine çıkaracak. Eski topraklarını geri alan Azerbaycan, yatırımcının radarında. Doğal olarak yatırım imkânları ele alınacak, belli başlı anlaşmalar yapılacak. Yine Venezuela 100 metrekare stant aldı ve katılıyor. Endonezya’dan da gelen şirketler var. Pakistan’dan ve Libya’dan da. Bu ülkeler bizim için stratejik önemde. Tabii Anadolu ile Trakya’da bulunan, ülkelerine ihracat yapan Arap yatırımcılar olduğunu biliyoruz. Bunlar da ticaret şölenine katılıyorlar.”

Tüm önlemler alındı

TÜYAP fuar alanında pandemiye karşı tüm tedbirlerin alındığını aktaran MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, şunları söyledi: “Hijyen kurallarına harfiyen uyacağız. Güvenli bir ortam oluşturacağız. Anımsanacaktır, 2018’de ülkemize ekonomik saldırıda bulunulmuştu. O zaman Yönetim Kurulu’nda MÜSİAD EXPO 2018’i yapmamayı önerenler vardı. Dolar kuru 4.5 liradan 8 liraya çıkmıştı. “Fiyatlar uçtu, nasıl satış yapacağız” diye kaygılarını dillendirenler mevcuttu. Ardından kur dengelendi. İnanın, o zaman gece vakti arabayı kapıya çeken ve “Bana bir stant verin” diyenler oldu. Fuarın ikinci günü gelip de “Burayı bana verin” talebinde bulunanlar oldu. Taleplerin tamamını karşılayamadık. Bu fuar da verimli geçecek. MÜSİAD EXPO 2020’ye Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız katılacak. “