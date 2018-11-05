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MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan yaptırımlara tepki: Barış ve istikrarı tehlikeye atıyor

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuku ve kamuoyunu dikkate almadan İran’a uyguladığı ambargonun, bölgede barış ve istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:28
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan yaptırımlara tepki: Barış ve istikrarı tehlikeye atıyor

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MÜSİAD olarak uluslararası yaptırımların hukuksal birer dayanağının olması, bu bağlamda orantılı olması ve insan haklarına zarar vermemesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Fakat üzülerek ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, uluslararası hukuku ve kamuoyunu dikkate almadan İran’a uyguladığı ambargonun, bölgede barış ve istikrarı tehlikeye attığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, ABD’nin kendi çıkarları için yaptırımları dış politika aracı olarak kullanmasının bölgede siyasi gerilimin artmasına yol açtığını, bölgede savaş kaynaklı yaşanan gelişmelerin sükunete kavuşmasına engel teşkil ettiğini kaydetti.

'Önemli bir fırsat'

Türkiye'nin ambargonun kapsamı dışında yer almasının Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin daha üst seviyelere ulaşabilmesi adına çok önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Kaan şunları kaydetti:

"Son 10 yılda Türkiye ile İran arasındaki ticarette önemli bir aşama kat edilmesine karşın, ikili ticaret hacminin siyasi gelişmelerin gölgesinde kaldığını ve bu nedenle de potansiyelinin çok altında seyrettiğini ifade edebiliriz. Nitekim 2007 yılında 8 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye-İran ikili ticaret hacmi 2011 yılında 21,8 milyar dolar seviyesine kadar yükselmiş, 2017 yılında ise 10,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu amaca yönelik iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkilerin geliştirilerek enerji ticaretinin ötesine taşınması elzemdir. Ayrıca orta ve uzun vadede İran’da ekonomik aktivitenin ivme kazanması, sınır ticaretimizin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak ve böylece bölgesel kalkınmaya da olumlu yansıyacaktır."

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 19:28
  1. İran
  2. Abdurrahman Kaan

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