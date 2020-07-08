MÜSİAD Ankara üyeleri KKTC'li Bakan Faiz Sucuoğlu ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, "Kıbrıs'ın ekonomisinde deniz, eğitim gibi mevcutların çeşitlendirilmesi ve Kıbrıs'ın kendine yeten bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapmalıyız." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Ankara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Acar ve dernek üyeleri, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile MÜSİAD Ankara Şubesince bir restoranda düzenlenen etkinlikte buluştu.

Acar, buradaki konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerde Doğu Akdeniz ve enerji konularının önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Libya konusu da dahil olmak üzere, gerekli politikaların geri adım atılmaksızın sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Avrupa Birliği'ne (AB) Kıbrıs konusunda uyguladıkları çifte standardın sürekli hatırlatılması gerektiğini kaydeden Acar, "Kıbrıs'ın ekonomisinde mevcutların çeşitlendirilmesi ve Kıbrıs'ın kendine yeten bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta yerli Türkler ve Türkiyeli Türkler konusunda hassas olunması gerektiğini belirten Acar, tarafların birbiriyle kaynaşması için çalışmalar yapılmasının önemine dikkati çekti.