Musa Orhan tutuklandı mı? Musa Orhan cezası ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nden (SEGBİS) katıldı.Sanık avukatı ile maktul İpek Er’in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı. Mahkeme, Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Davanın geçmişi

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er, 7 Temmuz 2020 tarihinde sosyal medyadan tanıştığı Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek polise şikayette bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sürerken İpek Er, intihar girişiminde bulunmuş ve tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine gözaltına alınan Musa Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliği tarafından 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti. Musa Orhan’ın yargılandığı davada 3'üncü duruşmada Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babasını kızını korumamakla suçlamıştı ve "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" ifadelerini kullanmıştı.