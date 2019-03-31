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Muş yerel seçim sonuçları 2019 | Muş ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Pazar 16:58
Muş yerel seçim sonuçları 2019 | Muş ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Muş 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Muş yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Muş, 2019 seçim sonuçları Muş, 2019 yerel seçim sonuçları Muş, son yerel seçim sonuçları Muş, Muş ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

MUŞ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Muş Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Muş belediye başkan adayı Feyat Asya, CHP Muş belediye başkan adayı Tansu Saraç, SP Muş belediye başkan adayı Sadık Aydın, HDP Muş belediye başkan adayı Sırrı Sakık, DSP Muş belediye başkan adayı Müzeyyen Okur, TKP Muş belediye başkan adayı Levent Gök, VATAN Muş belediye başkan adayı Cazım Yıldız, BTP Muş belediye başkan adayı Fatih Arslan oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Muş, Muş belediye Seçim sonuçları Muş 2019 yerel seçim sonuçları ve Muş ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

2014 Muş yerel seçim sonuçları

AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi  %48,5

BDP - Barış ve Demokrasi Partisi  %40,8

MHP - Milliyetçi Hareket Partisi  %2,5

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi  %1,2

HÜDAPAR - Hür Dava Partisi  %1,4

SP - Saadet Partisi  %3,7

BBP - Büyük Birlik Partisi  %0,9

BTP - Bağımsız Türkiye Partisi %0,9

İP - İşçi Partisi  %0,1

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:58
  1. Aydın
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  3. Muş yerel seçim sonuçları
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  5. Muş ak parti ilçe adayları
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