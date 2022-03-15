Türkiye son yılların en çetin mart aylarından birini yaşıyor. Pek çok ilde kar yağışı gerçekleşti. Muşlu öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Muş okullar tatil mi valilik açıklaması son durum | Muş 16 Mart okullar tatil mi?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Muş’ta eğitime 15 Mart Salı günü ara verildi. Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle; 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1️gün süre ile ara verilmiştir"denildi.

Muş'ta pazartesi sabahına kadar şiddetli kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdiye kadar valilikten 16 Mart'a ilişkin bir açıklama gelmedi. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.