  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Muş okullar tatil mi valilik açıklaması son durum | Muş 16 Mart okullar tatil mi?
Eğitim

Muş okullar tatil mi valilik açıklaması son durum | Muş 16 Mart okullar tatil mi?

Muş hangi ilçelerde okullar tatil? Türkiye günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Muş'ta yağan şiddetli kar sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Peki, Muş yarın okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 18:16:00 -
Muş okullar tatil mi valilik açıklaması son durum | Muş 16 Mart okullar tatil mi?

Türkiye son yılların en çetin mart aylarından birini yaşıyor. Pek çok ilde kar yağışı gerçekleşti. Muşlu öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Muş okullar tatil mi valilik açıklaması son durum | Muş 16 Mart okullar tatil mi?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Muş’ta eğitime 15 Mart Salı günü ara verildi. Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle; 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1️gün süre ile ara verilmiştir"denildi.

Muş'ta pazartesi sabahına kadar şiddetli kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor. Şimdiye kadar valilikten 16 Mart'a ilişkin bir açıklama gelmedi. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay