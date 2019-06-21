Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı

"Gazze’ye saldıran Kahire’ye saldırmış gibidir" ifadeleri zihinlere kazınan Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin Filistin'e ilişkin sinsi bir planı reddettiği ortaya çıktı.

Mısır zindanlarındaki direnişinin ardından geçtiğimiz günlerde şehadete erişen Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Kudüs davasındaki dik duruşu ile de tanınıyordu. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin Filistin’e dair sinsi bir planı reddettiği de ortaya çıktı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013 günü televizyonlardan da yayınlanan bir darbe ile yönetim erkinden uzaklaştırıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin görevden uzaklaştırılması Mısır halkının yanı sıra Filistinliler için de son derece olumsuz bir gelişme oldu.

Sadece Mısır halkının değil Filistinlilerin de umut kaynağı olan Muhammed Mursi, Mısır zindanlarındaki direnişinin ardından geçtiğimiz günlerde mahkeme salonunda şehadete erişti. Mısır zindanlarındaki tavizsiz duruşuyla Müslümanların gurur kaynağı olan Mursi, Filistin davasındaki kararlı duruşu ile de tanınıyordu. (milligazete)