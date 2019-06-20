'Mursi'nin ölümünün arkasında o ülke var! 16 Haziran'da Kahire'ye gelip...'

Fransa eski istihbarat şefi Bernard Bajolet, 16 Haziran'da BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoon Bin Zayed'in Kahire'yi ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilgili olabileceğini yazdı.

Fransız gizli servisi Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSE) eski başkanı Bernard Bajolet, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Prensi Muhammed bin Zayid en-Nahyan'ın kardeşi ve ulusal güvenlik danışmanı Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan'ın Muhammed Mursi'nin ölümünün arkasında olabileceğini söyledi.

Daily Sabah'ın haberine göre Bajolet, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoon Bin Zayed'in 16 Haziran'da Kahire'yi "gizli" bir şekilde ziyaret ettiğini ve bu ziyaretin gündeminin "Mursi'nin ölümü" olmuş olabileceğini söyledi.

Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan ve kardeşi Veliaht Prens Muhammed bin Zayid en-Nahyan bir ay önce de Kahire'yi birlikte ziyaret etmişlerdi.

Mursi'nin vefatı

Muhammed Mursi, 17 Haziran akşamı Kahire'de görülen mahkemesi sırasında içinde bulunduğu kafeste fenalaştı. Yere yığılan Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediği, ambulansın da yarım saate yakın bir zaman gelmediği belirtilmişti. Mursi'nin avukatı Abdulmaksut, son sözlerini şu şekilde aktardı: ""Şu ana kadar mahkemede neler olup bittiğini anlamıyorum. Avukat görmüyorum. Medya görmüyorum. Ortada bir mahkeme de görmüyorum. Mahkemenin görevlendirdiği avukat da beni savunacak bir bilgiye sahip olmayacak. Mahkemeden gizli bir duruşma istemiştim. Mahkeme reddetti. Bitti, bu mahkemenin kararı. Ancak ülkemin güvenliği, selameti ve egemenliği için benimle mezara gidecek sırlarım var."