Mürsafinin faydaları nelerdir?
Çeşitli balsam ağaçlarından elde edilen reçine sakızı mürsafi hoş bir kokuya sahiptir.07 Ekim 2019 Pazartesi 23:29
Bu güzel kokusu sebebi ile mürsafi, diş macunu ve gargara gibi ağız bakım ürünlerinde kullanılır. Peygamber efendimizin tavsiyesi olan “evinizi mürsafi ile tütsüleyin” sözünden yola çıkarak tütsü olarak kullanılan mürsafinin şifaları saymakla bitmiyor.
Faydaları;
- Mide koruyucudur.
- Öksürük ve soğuk algınlığına faydalıdır.
- Burun tıkanıklığını azaltır
- Balgam söktürür.
- Sindirim, sinir ve kan dolaşımı sistemleri üzerinde faydalıdır.
- Kalbin pompalama kabiliyetini ve safra kesesinin işlevini güçlendirir.
- Beyni ve sinir sistemini harekete geçirir.
- Dokulara oksijen sağlayan sisteme yardımcı olur.
- Ağız ve nefesteki kötü kokuları giderir.
- Dilaltında bir süre emilerek yutulduğunda nefes darlığını hafifletir, ses kısıklığını iyileştirir.
- Kadınlarda adet düzensizliklerine karşı kullanılması önerilir.
- Kanser hücrelerine karşı etkili olabilmektedir.
- Ateşi azaltır.
- Gıda zehirlenmesine karşı kullanılabilir.
- Kızamık, kabakulak ve suçiçeği gibi Enfeksiyonlu sorunlarda şifa gösterir
- Mantar Enfeksiyonlarına karşı faydalıdır
- Hazımsızlığı azaltır.
- Toksinlerden korur.
- Mide gazları ve spazmlarını giderir.
- Böbrek ve mesane ağrıları için tavsiye edilir.
- Bağırsak parazitlerine karşı kullanılabilir.
- Eklem ağrılarını hafifletir.
- Zihinsel canlılığı güçlendirir.
- Sıtma rahatsızlığına karşı iyi gelir.
- Mikropların çoğalmasını engeller.
Sağlıklı Günler.
YORUM YAZ