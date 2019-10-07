Mürsafinin faydaları nelerdir? Çeşitli balsam ağaçlarından elde edilen reçine sakızı mürsafi hoş bir kokuya sahiptir.

Bu güzel kokusu sebebi ile mürsafi, diş macunu ve gargara gibi ağız bakım ürünlerinde kullanılır. Peygamber efendimizin tavsiyesi olan “evinizi mürsafi ile tütsüleyin” sözünden yola çıkarak tütsü olarak kullanılan mürsafinin şifaları saymakla bitmiyor. Faydaları; Mide koruyucudur.

Öksürük ve soğuk algınlığına faydalıdır.

Burun tıkanıklığını azaltır

Balgam söktürür.

Sindirim, sinir ve kan dolaşımı sistemleri üzerinde faydalıdır.

Kalbin pompalama kabiliyetini ve safra kesesinin işlevini güçlendirir.

Beyni ve sinir sistemini harekete geçirir.

Dokulara oksijen sağlayan sisteme yardımcı olur.

Ağız ve nefesteki kötü kokuları giderir.

Dilaltında bir süre emilerek yutulduğunda nefes darlığını hafifletir, ses kısıklığını iyileştirir.

Kadınlarda adet düzensizliklerine karşı kullanılması önerilir.

Kanser hücrelerine karşı etkili olabilmektedir.

Ateşi azaltır.

Gıda zehirlenmesine karşı kullanılabilir.

Kızamık, kabakulak ve suçiçeği gibi Enfeksiyonlu sorunlarda şifa gösterir

Mantar Enfeksiyonlarına karşı faydalıdır

Hazımsızlığı azaltır.

Toksinlerden korur.

Mide gazları ve spazmlarını giderir.

Böbrek ve mesane ağrıları için tavsiye edilir.

Bağırsak parazitlerine karşı kullanılabilir.

Eklem ağrılarını hafifletir.

Zihinsel canlılığı güçlendirir.

Sıtma rahatsızlığına karşı iyi gelir.

Mikropların çoğalmasını engeller. Sağlıklı Günler.

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