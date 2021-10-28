Muriç geri dönüyor!

Fenerbahçe'de yaşanan golcü sıkıntısı sebebiyle yönetim ciddi bir karar alarak takıma Ocak ayında golcü transferi yapmak için düğmeye bastı. İlk aday ise, Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Kosovalı golcü Vedat Muriç.

Muriç'in İtalya'da, İtalyan forvet İmmobile'nin gölgesinde kaldığı ve huzursuz olduğu biliniyor. Muriç'in ise, kariyerinde önemli bir yeri olan Fenerbahçe'de eski günlerine dönmek için can attığı iddia edildi. İtalya'da ilk onbirde başladığı maç sayısı çok az olan golcü Muriç'in Fenerbahçe yönetimiyle menajerini buluşturduğu ve takıma geri dönmek istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Lazio'ya eski golcüsü Vedat Muriç için yaptığı transfer teklifi belli oldu. Kadrosuna golcü bir futbolcu katmak isteyen Fenerbahçe'de Vedat Muriç ismi yeniden gündeme geldi. Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan ve takımdan ayrılmak isteyen Muriç'in ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi.