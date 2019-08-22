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Muratpaşa’da yeni basketbol sahaları

Muratpaşa Belediyesi, Fener Mahallesi 1952 Sokak’ta yepyeni bir basketbol sahasının yapımını tamamlarken Güzeloba’da çocuklara ve gençlere basketbol sahası kazandırmak için çalışmalara başladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
Muratpaşa’da yeni basketbol sahaları

Muratpaşa Belediyesi, Fener Mahallesi 1952 Sokak’ta yepyeni bir basketbol sahasının yapımını tamamlarken Güzeloba’da çocuklara ve gençlere basketbol sahası kazandırmak için çalışmalara başladı.


Muratpaşa’da Ümit Uysal’ın belediye başkanlığının ilk döneminde 5’i salon tipi olmak üzere 8 spor tesisi yatırımı gerçekleştiren belediye, çocukların ve gençlerin her an spor yapabilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uysal, Muratpaşa’da herkesin spor tesislerine ulaşmasını ve özellikle çocukların istedikleri spor dalında temel eğitim almasını sağlayacak bir piramit modelini hayata geçirdiklerini söyledi. Buna Muratpaşa’da 3 dönem olarak düzenlenen spor okullarının eşlik ettiğini belirten Uysal, şimdi piramidin ucunu Kızılarık Mahallesi’ne inşa edilecek tesisle tamamlayacaklarını belirtti.


Kızılarık’ta 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak spor tesisinin ay yıldızlı formayla Türkiye’yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetişeceği bir yaşam merkezi olacağına dikkat çeken Başkan Uysal, "Ama piramidinin en uç noktasının başarıya ulaşabilmesi için sağlıklı bir yapı üzerinde durması şart” dedi.


Bu bağlamda mahallere yayılmış spor tesislerinin önemine dikkat çeken Uysal, “Bir yanda mümkün olduğu ölçüde çadır tipi spor salonları inşa ederken fiziki olarak uygun olan parklarımıza da basketbol sahaları inşa ediyoruz. Böylesine bir çalışmayı Fener Mahallesi’nde 1952 Sokak üzerinde bulunan parkımızda tamamladık” diye konuştu.


Uysal, bununla birlikte Güzeloba Mahallesi’nde bir basketbol sahası için çalışmalara başladıklarını aktardı. Çalışmanın 2134 - 2135 sokak kesişiminde gerçekleştiğini belirten Uysal, “Alanda yer alan basketbol sahası yıllar içinde kullanılamaz duruma geldi. Şimdi sıfırdan inşa ediyoruz” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
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