Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı İzmir’den kupayla döndü Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, İzmir’de düzenlenen Fuar Kupası’nın sahibi oldu.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, İzmir’de düzenlenen Fuar Kupası’nın sahibi oldu. Paşanın Melekleri, oynadığı 4 karşılaşmadan 3’nü kazanırken takımın genç oyuncuları turnuvada göz doldurdu.

Yeni sezona Avrupa hentbolun 2 numaralı şampiyonası EHF Kupası’nda Yunanistan takımı A.C. PAOK’la oynayacağı birinci tur maçıyla başlayacak olan Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün düzenlediği 3’lü turnuvada sahaya çıktı. 2-4 Eylül tarihlerinde Celal Atik Spor Salonu’nda lig usulü oynan Fuar Kupası’nda Paşanın Melekleri, 4 maçın 3’ünü kazanarak kupanın sahibi oldu.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 2 günlük bir aranın ardından A.C. PAOK maçı hazırlıkları için Cumartesi günü yeniden antrenmanlara başlayacak. Yunanistan temsilcisiyle ilk maçı 13 Eylül’de oynayacak olan Paşanın Melekleri, rövanş içinse 15 Eylül pazar sahaya çıkacak. Karaferya’da bin 15 seyirci kapasiteli Fillipo Spor Salonu’nda oynanacak her iki karşılaşmada Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da takımın yanında olacak.

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