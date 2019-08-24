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Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı sezonu resmen açtı

Hentbolda bu sezon üç kulvarda birden mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, törenle yeni sezonu açarken törende hentbolun geleceği için Doğa Koleji’yle yapılan iş birliğinin ilk imzaları atıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı sezonu resmen açtı

Hentbolda bu sezon üç kulvarda birden mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, törenle yeni sezonu açarken törende hentbolun geleceği için Doğa Koleji’yle yapılan iş birliğinin ilk imzaları atıldı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye başkanlığının ilk döneminde 5’i spor salonu olmak üzere 7 spor tesisini hizmete açtıklarını söyledi. Uysal, yeni dönemde tesis sayısını yapılacak 5 yeni salonla 12’ye çıkacağını belirtti.


Bu sezon Avrupa’da hentbolun iki numaralı kupası EHF Kupası’yla birlikte Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda düzenlenen törenle yeni sezonu açtı. Törende Muratpaşa Belediyespor’un hentbolda Doğa Koleji ile işbirliğinin ilk imzaları da atıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kulüp Başkanı Murat Şimşek ve Yönetim Kurulu üyeleri, Doğa Okulları Spor Koordinatörü Tunç Dağal, Doğa Okulları Başdanışmanı Ata Özer, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve belediye meclis üyelerinin katıldığı tören Muratpaşa Belediyespor Kulübünün tüm yaş kategorilerinde hentbol takımlarının seremoni geçişiyle başladı.



"Salonların sayısı 12’ye yükselecek"


Törende konuşan Başkan Uysal, Türkiye’de iyi niyetli girişimlerin hakkı saklı kalmak kadıyla kamunun spor politikasının çok sınırlı olduğunu söyledi. Bunun tesisleşmeden, altyapı düzenlemesine her alanda kendini gösterdiğine dikkat çeken Uysal, bunun sonucunda da ülke genelinde spor kültürünün yeterince gelişemediğini söyledi. Bunun karşısında Muratpaşa’da doğru bir tesisleşme ve altyapı modelini hayata geçirmek için çalıştıklarını aktaran Uysal, belediye başkanlığının ilk döneminde 5’i spor salonu olmak üzere 7 spor tesisini hizmete açtıklarını söyledi. Yeni dönemde tesis sayısını yapılacak 5 yeni salonla 12’ye çıkacağını belirten Başkan Uysal, altyapıya ve bir bütün kentin spor kültürünün gelişmesine yönelik bu tesislerin yeni yapılacak dünya standartlarında olimpik bir tesisse bağlanacağını belirtti.



"Bizim çocuklar en kralını yapar"


Muratpaşa’da Antalya’nın çocuklarını organize ederek çok iyi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Uysal, “Çağrımız çok açık, doğru tesisleşmeyle bizim çocuklar en kralını, en iyisini yapar. Şimdi Doğa Koleji’yle yapılan işbirliğiyle lise takımları düzeyinde dünya standardında sonuçlar alacağız” dedi.


Doğa Koleji Başdanışmanı Ata Özer, ise Türkiye’nin iki büyük kurumu Muratpaşa Belediyesi ve Doğa Koleji’nin ortak bir hedefte buluştuğunu söyledi. Bu hedefin milleti kurtaracak olanın sadece ve sadece gençler olduğuna inançla özüne dönmek olduğunu belirten Özer, hentboldaki bu iş birliğinin Antalya’ya liseler arasında bir dünya kupası kazandıracağına inancının tam olduğunu söyledi. Özer, projeye destekleri dolayısıyla Başkan Uysal’a da teşekkürlerini dile getirdi.


Konuşmaların ardından veliler, destekleri dolayısıyla Doğa Okulları Spor Koordinatörü Tunç Dağal, Başdanışman Ata Özer ve Başkan Uysal’a teşekkür çiçeği takdim etti. Başkan Uysal da aşnı zamanda Milli Takım antrenörlüğünü yapan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı hocası Birol Ünsal ve takım kaptanı Didem Hoşgör’e yeni sezonunun başlaması dolayısıyla kutlama çiçeği takdim etti. Sağlanan eğitim bursuyla lise düzeyinde eğitimlerine Doğa Koleji’nde devam edip hem kolejin lise takımında hem de Muratpaşa Belediyespor’da ter dökecek 17 yaşındaki Sinem Yapıcı, Burcu Özdemir, Gizem Yapıcı, Berfin Şen, Özlem Taşkın, Saliha Hatun Çelik, Berivan Kuş ve 18 yaşındaki Hatice Gürler’le sözleşme imzalandı. İki oyuncunun katılamadığı imza törenin ardından sporcular, Doğa Koleji yöneticileri ve kulüp yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
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