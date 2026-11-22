Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, yayımladığı son yazısında İstanbul'da gerçekleştirilen GODIVA'nın 100. yıl buluşmaları ile Çin'den Amerika'ya uzanan 12'nci Mutlu Et Mutlu Ol Günü kutlamalarının ayrıntılarını paylaştı. Ülker, sanatçı Ekrem Yalçındağ iş birliğiyle hazırlanan özel koleksiyondan Çamlıca Kampüsü'ndeki "Mutlu Dükkan" iyilik hareketine kadar pek çok etkinlikle geçmişin değerlerini iyilikle birleştirdiklerini ifade etti.

İşte Ülker'in yazısı...

Bu hafta önce GODIVA’nın 100. yılını İstanbul’da kutladık, ardından 12’nci Mutlu Et Mutlu Ol Gününü dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızla kutladık. Hafta bizim için oldukça yoğun, bol kutlamalı, bol misafirli ve bir o kadar da mutlu geçti.

Bir haftaya iki büyük kutlama sığdırdık. Ne kadar çok dostumuz olduğunu ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hissettik. Dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirlerimiz, yıllardır birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız, sanatçılarımız ve çalışma arkadaşlarımızla bu güzel günleri paylaşmak benim için ayrıca kıymetliydi.

Aslında iki kutlamanın ortak bir yanı da vardı. Her ikisinin de mutluluğunu dünyanın dört bir yanında paylaştık. GODIVA’nın 100. yıl kutlamaları New York’tan Şangay’a Riyad’a, İstanbul’dan Brüksel’e uzanırken, Mutlu Et Mutlu Ol Günümüzü de Çin’den ABD’ye güneşin izini takip ederek, farklı saat dilimlerinde aynı gün kutladık.

Asırlık bir markanın hikayesini ve Ülker ailesinin felsefesini yaşatıyoruz. Her ikisinde de geçmişten bugüne taşınan değerlerin, birlikte üretmenin ve paylaşmanın önemini bir kez daha gördük.

Mutlu Et Mutlu Ol demişken, biz bu özel günü yılda bir kez Her kasım ayının 3. perşembesi kutluyoruz ama 365 gün mutlu etmeye, mutlu olmaya gayret ediyoruz. Yorulduk ama çok keyifliydi şimdi hep birlikte çalışarak dinlenebiliriz.

Bu iki kutlamanın ortak yanı ise geçmişten devraldığımız değerleri koruyarak geleceğe taşımak ve bu yolculukta insanları mutlu etmek. Üstelik bunu dünyanın dört bir yanında yapıyoruz.

GODIVA 100 yaşında! Bir asırlık hikayenin İstanbul buluşması

1926 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de Pierre Draps’ın temellerini attığı GODIVA, bugün dünyanın en tanınmış premium çikolata markalarından biri. Bir aile işletmesi olarak başlayan bu hikayenin, aradan geçen 100 yılda farklı kültürlerden milyonlarca insanın hayatına dokunan küresel bir markaya dönüşmesi gerçekten takdire değer.

GODIVA’nın Yıldız Holding bünyesinde bulunması bizim için büyük bir iftihar vesilesi. Zira bir asırlık markayı satın almakla iş bitmiyor. Asıl mesele, onu var eden değerleri, ustalığı ve mirası koruyarak geleceğe taşımak.

GODIVA’yı neden satın aldık?

Bu soruya bazen şakayla karışık, “Satılıktı da ondan!” diye cevap veriyorum. Elbette işin arkasında ciddi bir strateji vardı. 2007 yılında GODIVA’yı satın almaya karar verdiğimizde Yıldız Holding’in küresel büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açmak istiyorduk. 2008’de tamamladığımız satın alma, bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. O güne kadar Türkiye’den dünyaya açılan bir gıda şirketiydik. GODIVA ile birlikte dünyanın tanıdığı, köklü bir markanın geleceğine yön verme sorumluluğunu da üstlendik. Niyetimiz GODIVA’yı alıp Belçika çikolata ustalığını, markanın köklü geçmişini ve kalitesini koruyarak daha fazla insana ulaştırmaktı. Biz buna lüksün demokratikleştirilmesi diyoruz.

Kaliteli ve özel bir çikolatanın yalnızca belirli bir kesimin ulaşabildiği bir ayrıcalık olarak kalmaması gerekir. Markanın değerinden ve kalitesinden ödün vermeden farklı ürünlerle, farklı fiyat seçenekleriyle daha geniş kitlelere ulaşabilmesi mümkün. GODIVA’nın küresel yolculuğunda benimsediğimiz yaklaşım da bu oldu.

GODIVA’nın hikayesinde benim için çok özel bir yer tutan Draps ailesinden de söz etmek isterim. Markanın kurucusu Pierre Draps’ın ardından oğulları da bu kıymetli mirası yaşattılar.GODIVA’nın yalnızca ticari başarısında değil, çikolata ustalığının nesilden nesile aktarılmasında da bu ailenin büyük emeği var.

2011 yılında İsviçre’de Pierre Draps Jr. ile bir araya gelmiştik. GODIVA’nın geleceği ve çikolata üzerine konuştuğumuz o buluşma, hafızamda ayrı bir yer tutuyor.

Pierre Draps Jr.‘ın GODIVA’nın emin ellerde olduğunu ifade etmesi benim için çok kıymetliydi. Çünkü bir markanın kurucu ailesinden böyle bir değerlendirme duymak, yalnızca ticari bir başarının değil, aynı zamanda kazanılmış bir güvenin de göstergesidir.

Bir aileden doğan markanın başka bir aile tarafından sahiplenilmesi, üstelik bunu yaparken markanın köklerine ve değerlerine saygı gösterilmesi bence iş dünyasında önemli bir mesele.

Biz GODIVA’yı hiçbir zaman yalnızca finansal bir yatırım olarak görmedik. Bir asırlık bilgi birikiminin, ustalığın ve kültürün geleceğe taşınması gereken bir emanet olduğuna inandık. Bugün GODIVA’nın 100. yılını kutlarken o günleri hatırlamamak mümkün değil.

Şanghay’dan İstanbul’a, oradan yeniden Belçika’ya

GODIVA’nın 100. yılına yakışır bir kutlama programımız var. Japonya ve Amerika’da başlayan kutlamalarımız Şanghay ve İstanbul ile devam etti. Bu hafta kamu, iş, sanat ve medya dünyasından dostlarımızla bir araya geldik. Kutlamalarımızın son durağı ise Belçika olacak.

Bir zamanlar Belçika’da bir ailenin çikolata ustalığıyla başlayan hikayenin bugün Asya’da, Amerika’da, Orta Doğu’da ve Avrupa’da aynı heyecanla kutlanması, markanın ulaştığı noktayı gösteriyor.

Elbette küresel bir marka olmak yalnızca daha fazla ülkede ürün satmak demek değil. Farklı kültürlerden insanların hayatında bir yer edinebilmek, onlarla duygusal bir bağ kurabilmek de gerekiyor. Çikolatanın bu konuda çok özel bir gücü var. Bazen bir kutlama, bazen bir teşekkür, bazen de sevdiklerimizi hatırladığımız küçük bir hediye… Çikolata dünyanın neresine giderseniz gidin insanların mutluluk anlarına eşlik ediyor.

Çikolata sanatla buluşunca

İstanbul’daki 100. yıl kutlamamızın benim için en keyifli taraflarından biri GODIVA’nın çikolata ustalığını sanatla buluşturmamızdı.

Aslında bu bizim için yeni bir yaklaşım değil. GODIVA’nın 90. yılında Belçikalı sanatçı Oli B ile özel bir çalışma gerçekleştirmiştik. 100. yılda ise bu iş birliğini değerli Türk sanatçımız Ekrem Yalçındağ ile sürdürdük.

Ekrem Bey’in GODIVA için hazırladığı Feels Like Home adlı eser, Godiva çikolatasının bizde uyandırdığı hatıralardan, tanıdıklık ve aidiyet duygusundan ilham alıyor.

Düşünün, bir çikolatanın kokusu veya tadı sizi yıllar önce yaşadığınız bir ana götürebiliyor. Çocukluğunuzdan bir hatırayı, sevdiğiniz bir insanı, evinizde kutladığınız bir bayramı hatırlatabiliyor. Ekrem Bey de eserinde bu duygulardan yola çıkmış. Üstelik sanatını yalnızca bir tabloyla sınırlamamış. Centennial Collection Art Edition kapsamında hazırlanan özel koleksiyonda desenleri çikolata kutularına, tekstil tasarımlarına ve çikolata kalıplarına taşındı.

5.000 adetle sınırlı Tablets edisyonunda Feels Like Home eserini görüyoruz. Carrés edisyonunda ise Yıldız Holding Sanat Koleksiyonumuzda yer alan Impressions eseri yeniden yorumlanıyor.

Böylece sanat eseri yalnızca duvarda seyredilen bir şey olmaktan çıkıyor. Bir çikolata kutusuna, bir tekstile, saklanabilecek küçük bir hatıraya dönüşüyor. GODIVA’nın çikolatayla anlattığı hikayeyi bu kez bir sanatçının gözünden görmek çok güzeldi.

İstanbul’daki kutlamamızda bir kez daha düşündüm: Bir markanın 100 yıl yaşaması başlı başına önemli bir başarı. Ama esas mesele, 100 yılın sonunda hala insanların hayatında anlamlı bir yere sahip olabilmesi.

GODIVA’nın bugün geldiği noktada kurucusu Pierre Draps’ın ustalığı, ailesinin emeği, yıllar boyunca markaya katkı sunan çalışanların gayreti ve onu tercih eden tüketicilerin güveni var. Bizim sorumluluğumuz da bu mirası gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmak.

GODIVA’nın 100. yılını kutlarken yalnızca geride kalan bir asra bakmıyoruz. Önümüzdeki 100 yılda neler yapabileceğimizi de düşünüyoruz.

Nice yüzyıllara GODIVA!

İstanbul’daki 100. yıl kutlamamızda yaptığım konuşmayı ve o güzel günden görüntüleri de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Mutlu Et Mutlu Ol! Dünyayı dolaşan mutluluk

GODIVA’nın 100. yılını kutlamanın sevincini yaşarken, bu hafta bizim için bir başka güzel buluşma daha vardı. Yıldız Holding olarak 12’nci Mutlu Et Mutlu Ol Günümüzü, dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımız, paydaşlarımız ve dostlarımızla birlikte kutladık.

Yıldız Holding’in ortak kültüründe kurucumuz sevgili babamın “Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır.” sözü de felsefemizin özünü çok güzel anlatıyor.

Mutluluk yalnızca kendimiz için istediğimiz bir şey olmamalı. Başkalarını mutlu ettiğimizde, onların hayatına değer kattığımızda biz de mutlu oluruz. Aslında söylemesi kolay, uygulaması ise her gün gayret isteyen bir hayat anlayışı.

İş hayatında bunun karşılığı, tüketicilerimizi ürünlerimizle mutlu etmek, çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak, iş ortaklarımızla birlikte değer üretmek ve kazandıklarımızı toplumla paylaşmak gibi, bunların hepsi aynı anlayışın farklı yansımaları oluyor.

12 yıldır kasım ayının üçüncü perşembesini Mutlu Et Mutlu Ol Günü olarak kutluyoruz. Ama bu günü yalnızca bir kutlama olarak görmüyoruz. Yıl boyunca yapmaya çalıştıklarımızı hep birlikte hatırlamak, paylaşmak ve çoğaltmak için güzel bir vesile olarak değerlendiriyoruz.

Güneşin İzinde Dünyanın Dört Bir Yanında Mutluluk

Mutlu Et Mutlu Ol günümüzün en sevdiğim taraflarından biri, kutlamaların güneşi takip ederek dünyayı dolaşmasıdır. Çin’de başlayan mutluluk zinciri, farklı saat dilimlerinden geçerek Amerika’ya kadar uzanıyor. Her ülke kendi kültürüyle, gelenekleriyle ve imkanlarıyla bu güne katkıda bulunuyor. Üstelik yalnızca eğlenmiyoruz, bulunduğumuz toplumlara fayda sağlayacak işler de yapıyoruz.

Mesela Londra’daki Miu Campus’ta çalışma arkadaşlarımız mutluluk yürüyüşleri düzenlemişler. Attıkları her adım iyilik için bağışa dönüşmüş. Çin’de öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle özel buluşmalar gerçekleştirilmiş.

Amerika’da yerel hastanelerde tedavi gören çocuklar için oyuncak kutuları hazırlanmış. Avustralya’da ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri ulaştırılmasına destek olunmuş.

Nijerya’daki arkadaşlarımız hem birlikte eğlenmiş hem de yerel bir ilkokulun spor programına katkı sağlamış. Hollanda’da fabrika çevresinde gönüllü temizlik çalışmaları yapılmış. Romanya’da yerel kültürden ilham alan etkinlikler gönüllülük faaliyetleriyle bir araya gelmiş.

Düşünün, dünyanın birbirinden çok farklı yerlerinde çalışan insanlar aynı gün başkalarını mutlu etmek için bir şeyler yapıyor.

Ortak bir değerin farklı kültürlerde karşılık bulduğunu görmek, küresel bir şirket olmanın güzel taraflarından biri!

Çamlıca’da sanat, oyun ve bolca mutluluk

İstanbul’daki kutlamalarımızın merkezi Çamlıca Kampüsümüzdü. Çalışma arkadaşlarımızın yanı sıra ailemizden, iş ve sanat dünyasından, basından, sendikalarımızdan ve tedarikçilerimizden dostlarımız ve diğer paydaşlarımız bize katıldı.

Güne birlikte kahvaltı ederek başladık. Sonrasında kampüsümüzün her köşesinde ayrı bir hareketlilik vardı. Oyun alanları, karaoke, dijital labirent, farklı atölyeler, markalarımızın ikramları… Herkesin kendine göre bir mutluluk bulabileceği güzel bir ortam hazırlanmıştı.

Ben de gün boyunca alanları gezdim, çalışma arkadaşlarımızla ve misafirlerimizle sohbet ettim. Onların neşesini görmek, birlikte vakit geçirmek çok güzeldi. Hatta Kintsugi atölyesine de katıldım.

Kintsugi, Japonların kırılan seramikleri onarırken çatlakları saklamak yerine görünür kıldıkları geleneksel bir sanat. Kırılan bir eşyanın izleriyle birlikte yeniden değer kazanabileceğini anlatıyor. Leonard Cohen’in meşhur şarkısındaki söz geldi aklıma; Her şeyde bir çatlak vardır. Işık içeri işte oradan sızar.

Bir bakıma hayat da böyle değil mi? Her şey her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Önemli olan yaşadıklarımızdan öğrenmek, gerektiğinde onarmak ve yolumuza devam etmek. Bir seramik parçasını onarırken insan bunları da düşünüyor.

Yüz yıllık bir çadırın içinde dijital yıldızlar!

Mısır’dan Çamlıca’ya uzanan bir çadırın hikayesi

Bu yılki kutlamamızda beni özellikle heyecanlandıran çalışmalardan biri de Yıldız Holding Sanat Koleksiyonumuzda yer alan tarihi bir çadırı dijital sanatla buluşturmamızdı. Küratörlüğü ve enstalasyonun gerçekleştirilmesindeki emekleri için Esra hanıma teşekkür ederim.

Bu Mısır düğün çadırı, Osmanlı geleneğinin Mısır’daki izlerini taşıyan nadir eserlerden biri. Dönemin seçkin ailelerinin düğün törenlerinde kullanılan bu tür çadırlar, aynı zamanda toplumsal statünün ve ihtişamın da göstergesiymiş. Pamuklu aplike tekniğiyle hazırlanmış, üzerinde geleneksel geometrik motifler, yıldız desenleri ve Arapça şiirsel dizeler bulunuyor.

Bu çadırın görüntüsü, hali çok hoşuma gitti. İçine ne koyalım dedik. Biz Yıldız Holding’iz ya, birçok şirketimiz var, birçok kategoride işimiz var. Yıldızlarımızı içine serpiştirdik. Bence güzel oldu.

Sanatçı Natalia Stuyk’ın “Yıldızlar” adlı dijital enstalasyonuyla bu fikir hayata geçti. Tarihi çadırın içine yerleştirilen LED ekranlar, hareketli görüntüler ve asılı yıldız figürleriyle geçmişle bugünü buluşturduk. Çadırın içine giren ziyaretçiler, bir yandan bir asrı aşkın geçmişi olan eserin izlerini görürken diğer yandan Yıldız Holding’in markalarını ve şirketlerini simgeleyen yıldızlarla karşılaşıyor ve aynadaki akisleri ile o evrene dahil oluyorlar. Artık herkes kendi yıldızını hayal etsin!

Ekrem Yalçındağ ile bir haftada iki güzel buluşma

Haftanın başında GODIVA’nın 100. yıl kutlamasında sanatçı Ekrem Yalçındağ ile birlikteydik. GODIVA için hazırladığı özel koleksiyonla çikolatayı sanatla buluşturmuştu.

İki gün sonra bu kez Çamlıca Kampüsümüzde, Evinde Hissetmek sergisiyle yeniden bir araya geldik.

Yıldız Holding Sanat Koleksiyonumuzda yer alan Ekrem Bey’in farklı dönemlerine ait eserleri, Levent Çalıkoğlu’nun küratörlüğünde iki ayrı mekanda ziyaretçilerle buluşturduk.

Ekrem Bey’in yıllar boyunca geliştirdiği renk, desen, motif ve tekrar ilişkisini bu sergide bir arada görmek mümkün. Sergi, ev kavramını yalnızca yaşadığımız fiziksel bir mekan olarak değil, kendimizi ait hissettiğimiz, hatıralarımızla bağ kurduğumuz bir yer olarak ele alıyor.

Ekrem Bey, Yıldızlı Sohbetler kapsamında Levent Çalıkoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşide de eserlerinin hikayelerini, sanat yolculuğunu ve üretmenin, paylaşmanın mutluluğunu anlattı.

Biliyorsunuz sanatın üzerinde hep duruyorum, çünkü sanat birleştirici özelliğinin yanı sıra farklı düşünme biçimlerine kapı açıyor ve bazen kelimelerle anlatamadığımız duyguları görünür kılıyor.

Bir de bu güzel günde klasik otomobil koleksiyonumuzun kıymetli parçalarından 1967 model Anadol Seri 1 otomobilimizi de sergiledik. Klasik Otomobil Kulübü eski başkanımız Durgut Berberoğlu bey de bizlerleydi. Sonra da balonlarımızı salıverdik, sarı lacivert olan gökyüzüne süzülüverdi. İnşallah renklerimiz gibi bahtımız da yükselir.

Bu arada “Evinde Hissetmek” sergisi 22 Ocak 2027’ye kadar Çamlıca Kampüsümüzde ziyaret edilebilecek. Sanatseverlere tavsiye ederim.

Mutlu Dükkan’dan çocuklara uzanan iyilik

Gelelim bu yılın benim için en anlamlı çalışmalarından birine. Her yıl düzenlediğimiz geleneksel kermes alanımıza bu kez “Mutlu Dükkan” adını verdik. İsmi değişti ama amacı aynı, birlikte bir şeyler yaparken başkalarının hayatına da katkıda bulunmak.

Bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tohum Otizm Vakfı ve Yeşilay, kendi ürünlerinin yer aldığı stantlarla Mutlu Dükkan’da bizimleydi. Yıldız Holding Gönüllülük Kulübümüz de özel ürünleriyle katıldı. Mutlu Et Mutlu Ol Günümüze özel hazırlanan kupalar, kalemler, defterler, tişörtler, yaka ipleri ve bardak altlıkları satışa sunuldu. Ülker Kurumsal İletişim ekibimiz de her zamanki gibi imzalı formalarla destek verdi. The Kitap da çocuk kitapları bağışladı. Onları da Mutlu Dükkan’da satışa sunduk.

Burada önemli bir ayrıntı var. Sivil toplum kuruluşlarımız kendi stantlarından elde ettikleri gelirleri yine kendi faaliyetlerinde kullanacaklar. Biz de Yıldız Holding Gönüllülük Kulübümüzün standından elde ettiğimiz gelirlerle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kışlık kıyafet ihtiyaçlarına destek olacağız.

Bir kupa alıyorsunuz, bir çocuğun kışın sıcak kalmasına katkıda bulunuyorsunuz. Bir kitap alıyorsunuz, hem kendinize hem başkasına iyilik yapmış oluyorsunuz. İşte Mutlu Et Mutlu Ol dediğimiz şeyin en somut karşılıklarından biri bu.

Mutluluğun büyüklüğü her zaman yaptığımız işin büyüklüğüyle ölçülmüyor. Bazen küçük bir katkı, başka birinin hayatında çok önemli bir fark oluşturabiliyor.

Bir gün kutluyoruz, 365 gün yaşıyoruz

GODIVA’nın 100. yılıyla başlayan, Mutlu Et Mutlu Ol Günümüzle devam eden bu güzel haftada gördüğünüz gibi yaptığımız bütün işlerin merkezinde insan var.

Bir yanda 100 yıllık bir markanın mirasını geleceğe taşımak, diğer yanda Ülker ailesinin felsefesini dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarımızla yaşatmak… İkisinin de ortak noktası, geçmişten devraldığımız değerlere sahip çıkarken geleceğe yeni değerler bırakabilmek.

İstanbul’daki kutlamalarımıza katılan ailemize, dostlarımıza, iş ortaklarımıza, sanatçılarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Elbette bu güzel günü hazırlayan, emeği geçen, dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenleyen, iyiliği ve mutluluğu çoğaltan bütün çalışma arkadaşlarımıza da gönülden teşekkürler.

Ama en büyük teşekkürüm, Mutlu Et Mutlu Ol’u yalnızca bir slogan olarak görmeyip işine, ilişkilerine ve günlük hayatına taşıyan herkese, hepimize…

Çünkü bu felsefeyi yaşatan, onu her gün davranışlarıyla hayata geçiren biz insanlar.

Biz bir gün kutluyoruz ama 365 gün yaşamaya gayret ediyoruz.

Mutlu Et Mutlu Ol!