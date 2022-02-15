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Spor Murat Sancak'tan şok sözler! Hakan Şükür'e dikkat etsinler
Spor

Murat Sancak'tan şok sözler! Hakan Şükür'e dikkat etsinler

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakemlerin üzerinde FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün etkisinin olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 19:27:00 - 2022-02-16 07:39:29
Murat Sancak'tan şok sözler! Hakan Şükür'e dikkat etsinler

 

 

 

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Beyaz TV'de olay yaratan açıklamalar yaptı.

Hakemlerin içerisinde FETÖ'cü olduğunu söyleyen Murat Sancak "Hakan Şükür'e dikkat etsinler. Ben söylüyorsam vardır bir şeyler. Hakemlerin üzerinde çok büyük etkisi var!" dedi.
Açıklamalarına devam eden Murat Sancak "Disiplin Kurulu'nu devreye sokup bana 421 gün ceza vermeye kalkmayın. Hepinizi ifşa ederim. Mübarek ağzımı açtırmayın. İçinizdeki FETÖ'cüleri temizleyin!" ifadelerini kullandı

Murat Sancak ayrıca "Bazı menajerlik şirketlerine de bakın, paralar nereye gidiyor!" açıklamasını yaptı.
Hakemlerin içindeki FETÖ'cü isimler olduğuna ve temizlenmesi gerektiğine tekrar vurgu yapan Murat Sancak "Daha sonra başka açıklamalar da yapacağım. İsim isim gerekirse yapacağım. Federasyonun benimle ilgili alacağı karara göre herkesi böyle ortaya dökeceğim!" diyerek sözlerini noktaladı.

 

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Yorumlar

Remzi Kırbaş

Hakemlerin içerisinde Fetöcü; olması kadar, normal bir şey varmı; zaman gazetesinin İstanbul'daki ses geçirmeyen binasını yapan Limak denilen şirket, patronu kim Nihat Özdemir, o şu anda ne yapıyor; Futbol federasyonu başkanı, bunda şaşılaca ne var Murat Sancak
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Emice

Eli öpülecek insan,....!
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