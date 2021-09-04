  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji sağanak için uyardı
Sezercik'e mahkemeden kötü haber
Yenimahalle’de usulsüz atama
Eğitim ordusuna 20 bin nefer daha
Spor Murat Sancak: Galatasaray'la anlaştık
Spor

Murat Sancak: Galatasaray'la anlaştık

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yunus Akgün'ü kiralama konusunda Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 08:54:00 -
Murat Sancak: Galatasaray'la anlaştık

Sarı kırmızılı takımla Yunus Akgün için prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü 1 yıllığına kiralamak için prensip anlaşmasına vardık. Yalnız resmiyet kazanmadan paylaşmıyoruz. Ancak maalesef bir yerlerden duyanlar paylaşıyor. Kısacası imzalamadan hiçbir transferi duyuramayız." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı formayı 28 kez giydi. Yunus, Galatasaray formasıyla 5 gol atıp 3 asist kaydederken 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay