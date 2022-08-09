Murat Sancak, bakın ne için özür diledi!

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'un deplasmanda 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, bazı taraftarların davranışları nedeniyle özür diledi.

Süper Lig’in ilk hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Mavi Şimşekler maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Murat Sancak tepki gösterdi

Karşılaşma sonrası bazı Adana Demirspor taraftarlarının Giresun il sınırı tabelasına taraftar grubu çıkartmaları yapıştırmasına kulüp başkanı Murat Sancak tepki gösterdi.

"Takımına ihanet eden birkaç kişi oldu"

Murat Sancak açıklamasında, ‘’Giresun deplasmanından 3 puanla döndük ama maalesef kendini bilmez ve takımına ihanet eden birkaç kişi oldu. Bu ve buna benzer olay yapan kişileri aramızdan ayıklamak, herkesin görevidir. Dost şehrimizin isim tabelasına yapılanlar kabul edilemez. Giresunlu dostlarımızdan özür dileriz’’ dedi.