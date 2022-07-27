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Yaşam Murat Ongun'un acı günü! İBB Başkanı İmamoğlu cenazeye katıldı
Yaşam

Murat Ongun'un acı günü! İBB Başkanı İmamoğlu cenazeye katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un vefat eden babası Nihat Ongun'un Giresun'daki cenaze törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 17:18:00 - 2022-07-27 17:41:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un vefat eden babası Nihat Ongun'un Giresun'daki cenaze törenine katıldı.

Emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu da cenazeye katıldı

Törene Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İBB Başkanı İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İmamoğlu, başsağlığı dileklerini ilettiği Murat Ongun ile bir süre sohbet etti.

Cenaze namazının ardından toprağa verildi

Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

 

 

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