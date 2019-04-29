Murat Ongun kimdir? Ekrem İmamoğlu Murat Ongun atama

Onca seçim usulsüzlüklerine rağmen İstanbul il seçim kurulu tarafından mazbatası verilen CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin ortak adayı olan Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğuna oturur oturmaz bazı atamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya giderken birlikte poz verdiği gazeteci Murat Ongun’u a takımına dahil etti. Beylikdüzü’nden beri yanından ayırmadığı ve kendisinin sağ kolu olduğu konuşulan Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak atandı. Peki Murat Ongun kimdir?

Murat Ongun kimdir?

Murat Ongun en parlak günlerini Ufuk Güldemirli günlerinde Habertürk kanalında geçirdi. Habertürk ekranlarına en çok çıkan, ana haberleri sunan kişi Murat Ongun’du. Ufuk Güldemir hayatını kaybedince Habertürk satılınca bir süre ortalarda görülmedi. Sonrasında bir internet sitesiyle haberciliğe döndü. Yanında yine Habertürk ekibinden Aynur Tezel ve başka bazı arkadaşları vardı. Neredeyse 12 yıl önce girişilen bu internet serüveni uzun soluklu olmadı. Murat Ongun bunun dışında, bir süre Cem TV Genel Müdürlüğü de yaptı ve Star TV'de Uğur Dündar yönetiminde de çalışmış bir gazeteci olarak biliniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun atadığı diğer isimler ise şöyle:

İBB Özel Kalem Müdürü: Nuri Sait Yıldırım

İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı: Nurten Uğursoy

Ekrem İmamoğlu’nun danışman atamaları: Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman