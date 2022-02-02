Murat Ongun Cenevre'den sonra neden Paris'e gitti? Burak Akbay ile mi yoksa hortumcu Uzan ile mi görüştü?

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İstanbullu karla bir başına mücadele ederken, İBB Başkanı'nın İngiliz büyükelçi ile bir balıkçı lokantasında olduğu ortaya çıktı. İBB sözcüsü Murat Ongun'un ise Cenevre'de lüks bir kayak merkezinde tatilde olduğu öğrenildi.

Paris'te hangisi ile görüştü?

İmamoğlu'nun balıkçı lokantasında olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşan gazeteci Cengiz Alçayır, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Cenevre tatilinden sonra Paris'e gittiğini duyurdu.

Cevap bekleyen soru!

CHP'li Ongun'un Fransa'nın başkenti Paris'te, FETÖ ile ilişkisinden dolayı yargılanan ve bir türlü Fransa'dan dönmeyen Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile mi yoksa hortumcu Cem Uzan ile mi görüştüğü merak konusu olurken, İBB'den henüz bir açıklama yapılmadı.