  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sanal seks bağımlısı CHP'liye kurşun yağmuru! Bir skandal daha patlak verdi

Hollanda’da fişini çekeceklerdi! Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildi!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ortaya çıktı! Görüntüler dehşete düşürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostu olacağız

Bakan Hulusi Akar: Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Oyunlarına çomak sokuldu: İngilizler, Türk SİHA'larını gönderen Türkiye'yi hedef aldı!

CHP'li belediyelerin zabıtaları çığır açıyor! 'Al sana hatıra fotoğrafı' deyip vatandaşa el hareketi yaptı!

Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldılar... "Rusya'dan derhal S-500 satın almalıyız"

Türkiye örneğini verip açıkladı... Ukrayna'dan yeni ittifak hamlesi

Bekir Bozdağ'ın milletvekilliği düştü
Siyaset Murat Ongun Cenevre'den sonra neden Paris'e gitti? Burak Akbay ile mi yoksa hortumcu Uzan ile mi görüştü?
Siyaset

Murat Ongun Cenevre'den sonra neden Paris'e gitti? Burak Akbay ile mi yoksa hortumcu Uzan ile mi görüştü?

Cenevre'deki lüks bir kayak merkezinde tatil yaptıktan sonra Fransa'nın başkenti Paris'e gittiği öğrenilen İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, FETÖ ile ilişkisi sebebi ile yargılanan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile mi yoksa hortumcu Cem Uzan ile mi görüştüğü merak konusu olurken, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den henüz bir açıklama gelmedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 01:39:00 -
Murat Ongun Cenevre'den sonra neden Paris'e gitti? Burak Akbay ile mi yoksa hortumcu Uzan ile mi görüştü?

 Yeniakit.com.tr 

İstanbullu karla bir başına mücadele ederken, İBB Başkanı'nın İngiliz büyükelçi ile bir balıkçı lokantasında olduğu ortaya çıktı. İBB sözcüsü Murat Ongun'un ise Cenevre'de lüks bir kayak merkezinde tatilde olduğu öğrenildi.

Paris'te hangisi ile görüştü?

İmamoğlu'nun balıkçı lokantasında olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşan gazeteci Cengiz Alçayır, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Cenevre tatilinden sonra Paris'e gittiğini duyurdu.

Cevap bekleyen soru!

CHP'li Ongun'un Fransa'nın başkenti Paris'te, FETÖ ile ilişkisinden dolayı yargılanan ve bir türlü Fransa'dan dönmeyen Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile mi yoksa hortumcu Cem Uzan ile mi görüştüğü merak konusu olurken, İBB'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay