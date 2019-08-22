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Murat Nehri’nde balık ölümleri endişelendirdi

Ağrı’da Murat Nehri’nde bu sabah saatlerinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
Murat Nehri’nde balık ölümleri endişelendirdi

Ağrı’da Murat Nehri’nde bu sabah saatlerinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.


Ağrı’nın Yüzüncü Yıl Mahallesinde bu sabah saatlerinde balık tutmak için Murat Nehri’ne giden vatandaşlar, su yüzeyinde ölü balıkları görünce endişelendi. Nedeni henüz bilinmeyen balık ölümleri için yetkililere seslenen vatandaşlar, suyun çok kirli olduğunu ve nehirde çocukların da yüzdüğünü vurgulayarak denetleme çalışmaları konusunda talepte bulundu.


Daha önce böylesi bir durumla karşılaşmadığını söyleyen vatandaşlardan Baran Acar, 30 yıldır Murat Nehri’nde balık tuttuğunu söyleyerek, ‘’Ben her gün bu nehirde balık tutuyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yetkililerin bir an önce bu suyu denetlemesi lazım. Yoksa çocuklarda bu suya giriyor. Zehirli su. Balıkları görüyorsunuz zaten. Hepsi ölü. Sabah geldiğimizde fark ettik. Suyun yüzeyi ölü balıklarla doluydu. Martılarda bu balıklardan yedi. Biz ancak bu kadarını toplayabildik. Ancak su şu anda kirli olduğu için zeminde bulunan ölü balıklar görünmüyor. Suyun dibi ölü balıklarla dolu’’ şeklinde konuştu.


Balık tutmak üzere nehre inen vatandaşlardan Fırat Taştan, sabah saatlerinde Murat Nehri’ne dökülen Taşlıçay deresinden koyu renkte bir suyun geldiğini ve ardından akıntıyla birlikte ölü balıkların ortaya çıktığını söyledi. Taştan, yaptığı konuşmada, ‘’Ölen balıkların neredeyse hepsi yavru. Her gün balığa geliyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu durum bizi çok üzdü’’ ifadelerini kullandı.


Suyun zeminine elini her attığında ölü balıklarla karşılaştığını dile getiren Acar, topladığı ölü balıkları biriktirdi. Acar, balık ölümlerine çok üzüldüğünü belirterek, yetkililerden gereken çalışmaları yapmaları konusundaki isteklerini yineledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
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