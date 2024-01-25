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Siyaset Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu üzecek açıklama! "Seçilince ilk işimiz..."
Siyaset

Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu üzecek açıklama! "Seçilince ilk işimiz..."

Yeniakit Publisher
2024-01-25 13:32:00 -
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu üzecek açıklama! "Seçilince ilk işimiz..."

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hayata geçireceği projelerini açıkladı. İmamoğlu'nun 'temel atmama töreni' düzenleyerek iptal ettiği tesisi İstanbul'a kazandırmayı amaçladığını dile getirdi.

Murat Kurum İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri tek tek açıklarken 'İlk işim olacak' dediği projeyi de duyurdu.

Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde:

Marmara Denizi’mize dair; İstanbullulara söz verdikleri hiçbir adımı atmadılar, atamadılar. Haliç’i ve Marmara’yı koruyacak olan; Silahtarağa İleri Atık Su Arıtma Tesisi projesini göreve gelir gelmez durdurdular. Üstelik bunu da “yaprakların alkışlayacağını umarak garip bir Temel Atmama Töreni” ile yaptılar.

İşte buradan İstanbullulara söz veriyorum! Göreve gelir gelmez, ilk işimiz Silahtarağa Tesisi’ni İstanbul’un şanına yaraşır bir Temel Atma Töreni’yle başlatmak olacak! Tüm İstanbulluların desteğini, duasını almak olacak.

Tabi bununla da kalmayacağız; 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi daha bu şehre kazandıracağız. Bu sayede; sadece içme sularımızın değil, Marmara Denizi’nin de kaderini değiştireceğiz. 5 yılın sonunda; Marmara Denizimize bir damla atık su gitmeyecek.
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6 yeni içme suyu barajı yapacağız. 64 yeni su deposu kuracağız. 27 içme suyu terfi istasyonunu hizmete alacağız. 700 km isale hattını şehrimize kazandıracağız.
Ve bu sayede; İstanbul’un su kapasitesini 5 yılda, tam %21 oranında arttıracağımızın ve “su sorunu yaşanmayacak bir İstanbul” sözünü veriyoruz.

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