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Murat Kurum'a alçak operasyon! ‘Bu kadar da alçalamazlar’ dedik ama maalesef alçaldılar

Yeniakit Publisher
2024-01-13 21:37:00 -

Muhalif medya AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'u skandal bir şekilde hedef almayı sürdürüyor. Sol basın bu kez Kurum'un görüntüsüyle oynayarak farklı bir algı oluşturmaya çalıştı.

Muhalif hesaplar, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bir vatandaşla görüntüsünü yavaşlatarak paylaştı ve algı oluşturmaya çalıştı.

Fakat yaptıkları algı operasyonu çok geçmeden çöktü.

Gerçek görüntülerde Murat Kurum'un, o vatandaşla yakından ilgilendiği görülüyor.

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Yorumlar

Mehmet Tanriverdi

Çok normel, chp bu

Yiğit

Alç...lık denince Lut kavminin yok olduğu yerin bile aşağısına inerler.
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