Murat Kurum'a alçak operasyon! ‘Bu kadar da alçalamazlar’ dedik ama maalesef alçaldılar
Muhalif medya AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'u skandal bir şekilde hedef almayı sürdürüyor. Sol basın bu kez Kurum'un görüntüsüyle oynayarak farklı bir algı oluşturmaya çalıştı.
Muhalif hesaplar, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bir vatandaşla görüntüsünü yavaşlatarak paylaştı ve algı oluşturmaya çalıştı.
Fakat yaptıkları algı operasyonu çok geçmeden çöktü.
Gerçek görüntülerde Murat Kurum'un, o vatandaşla yakından ilgilendiği görülüyor.