Murat Kekilli, Azez’de savaş mağdurlarına konser verdi!

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

İHH’nın davetiyle Suriye’nin Azez kentinde savaş mağdurlarına ücretsiz konser veren Sanatçı Murat Kekilli, duygularını yeniakit.com.tr ile paylaştı. İsmail Uğur’a konuşan Kekilli, “Bu savaş mağduru yetimlerin terapiye ihtiyacı var. Bomba seslerine değil şarkı seslerine ihtiyaçları var. Sevinçleri herkes paylaşır ama acıları paylaşabildiğimiz ölçüde insanlığımız anlam kazanacak.” dedi.

Savaşın çocukları büyük travma yaşıyor

Kış aylarında Suriye’deki çadır kentlerini ziyaret ettiğini dile getiren Kekilli, “O gelişimde gördüklerimden çok etkilenmiştim. ‘Ben bu yetim çocuklara ne yapabilirim’ derken IHH diğer insani yardım kuruluşlarımızdan konser daveti gelince çok mutlu oldum. 23 Nisan’da savaş mağduru insanlara konser verdik. İyi de oldu, çok mutlu oldular. Ellerimize, saçlarımıza, elbiselerimize dokundular. Belki hayatlarında ilk kez bu tarz bir müzik konserine katılıyorlardı. Savaş süresince içlerinde hiç müzik dinlememiş çocuklar vardı belki de. Enerjileri tükenmiş, gözlerindeki ışıltı sönmüş, umutları yıkılmış insanlar gördüm. Sevgiye, şefkate, insanlığa muhtaç çocuklar gördüm. Konser etkinliği hem bana hem o insanlara o kadar iyi geldi ki; gözlerindeki ışıltının yeniden canlandığını fark ettim. Hem ben çok mutlu oldum hem de onlar hayata dair umutlarını tazelediler.” dedi.

Sanat iyi bir tedavi yöntemi

Sanatsal faaliyetlerin travma yaşayan toplumlar için önemli bir rolü olduğuna işaret eden Kekilli şöyle devam etti: “Ağır travma yaşayan toplumların psikolojik tedaviye ihtiyaçları olur. Bunun en güzel yolu da sanatsal faaliyetler. İnsanları çığlıklardan, acılardan bir nebze olsun uzaklaştırıp, onlara hayatın güzelliklerini fark etme imkanı sunuyor. Bu anlamda sanatın iyi bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyorum. Biz de bomba patlatanlara inat şarkıları patlatalım dedik ve düştük yola.”

Bütün sanatçılar gidip konser vermeli

Suriye’deki savaş mağdurlarının acılarını hafifletmek için sanatçı dostlarını Suriye kentlerinde konser vermeye davet eden Kekilli, “Gelsinler burada da konser versinler. Daha çok mutlu olacaklarına eminim. Mutlu olmaya en çok ihtiyacı olan insanlar bu savaş mağdurları. Sanatçıların kendi mutluluğu, kendi terapisi için de iyi bir ortam. Gazze’ye, Doğu Türkistan’a gitsinler. Savaş bölgelerine gitsinler. Acıları paylaşsınlar. En çok da bu insanların sevgiye, sanata, mutlu olmaya ihtiyaçları var. Savaşta annesini babasını kaybetmiş çocuklar var. Gözlerinde derin bir hüzün var.” şeklinde konuştu.

Savaş ayırır, sanat birleştirir

Dünyada insan haklarıyla ilgili büyük sorunlar yaşandığına değinen Kekilli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz kendimizi sanatla ifade eden insanlarız. Sanatçıların amacı; insanları sevgi ve muhabbet ikliminde birleştirmektir. İnsanlığa katkımız bu yöndedir. Ben bütün kurumlarımızın bu yöndeki taleplerini hiç geri çevirmiyorum. En çok da Gazze’de konser vermek istiyorum. Savaşın travmasını onlar da yaşıyor. Kimse kimseye benden değil muamelesi yapmasın. Önceliğimiz insan. Sanatın ortak yönü bu. ‘Bizden değildir’ sıkıntısı her alanda yaşanıyor. Suriyeliler benim dilimi anlamıyor ama sesimdeki duyguyu anlayabiliyorlar. Müziğin dili her yerde ortaktır. Savaşlar ve çatışmalar insanları ayırıyor. Birleştiren dil, birleştiren sanat, birleştiren spor oluyor. Herşeyin birleştireninde buluşalım.”