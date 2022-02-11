Murat Karayılan'ın yanından Ayşenur Arslan'ın yanına yolculuk! Kandil'in tetikçisinden küstah paylaşım

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CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında skandal ifadeler kullandı.

Küstah bir şekilde Kuvayi Milliye'nin Kıbrıs versiyonu olan "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı"nı (TMT) "illegal" ve "suikastçi" bir örgüt olarak nitelendiren Arslan, gelen tepkiler sonrası kendisine destek vermeyen muhalefete ateş püskürdü.

3 partiden suç duyurusu

AK Parti, MHP ve BBP, TMT'ye alçakça dil uzatan Ayşenur Arslan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Kendisine destek vermeyen muhalefete isyan eden Arslan, Halk TV'nin susturulmaya çalışıldığını iddia etti.

Kandil'in tetikçisinden destek geldi

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Ayşenur Arslan'a terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen ve birçok kez Kandil'deki eli kanlı teröristlerle bir araya gelen sözde gazeteci Hasan Cemal'den destek geldi.

Kandil'in tetikçiliğini yapan Hasan Cemal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yanındayım sevgili Ayşegül, özgürlükleri hep beraber savunacağız" diyerek skandal ifadeler kullandı.