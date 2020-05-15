Murat Erkan Birleşmiş Milletler’e BiP’ten bağlandı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 20’nci yıldönümü sebebiyle düzenlenen özel röportaja, Turkcell’in yerli ve milli iletişim platformu BiP’in geliştirmekte olduğu konferans özelliğiyle katıldı. Erkan röportajda, Turkcell’in imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine nasıl dahil ettiklerini ve sürdürülebilirlik alanında önümüzdeki dönemde atacakları adımları anlattı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 20’nci yıldönümü için düzenlenen özel röportaj serisine iletişim ve yaşam platformu BiP’in geliştirmeye devam ettiği uzaktan toplantı çözümü üzerinden katıldı. İlk imzacılar arasında yer aldığı belirtilen Turkcell’in BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 20’nci yıldönümü kapsamında Haziran ayında ABD’nin New York kentinde düzenlenmesi planlanan etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. BM, iptal edilen etkinlik yerine imzacı kamu kuruluşları, şirketler ve STK’ların yöneticileriyle akademisyenlerin katılacağı bir online röportaj etkinliği organize etme kararı aldı.

Erkan BiP’in geliştirmeleri devam eden konferans özelliğinin kullanıldığı röportajda, Turkcell olarak imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini şirketin politikalarına ve stratejilerine nasıl adapte ettiklerini aktarırken, Turkcell’in sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerini anlattı. Genel Müdür Erkan röportajda ayrıca GSMA Yönetim Kurulu’nda yer alan Türkiye’den tek temsilci olarak sektör adına ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler de paylaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "Sürdürülebilirlik her zaman önceliğimiz"

Turkcell’in dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan CFO Görev Gücü (CFO Taskforce) inisiyatifinin de kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Erkan, "Sürdürülebilirlik Turkcell’in her zaman öncelikli iş stratejileri arasında yer alıyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ilk günden bu yana paydaşıyız. Teknolojinin gücüyle toplumsal fayda oluşturma hedefimiz doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Mağazalarımızda başlattığımız elektronik atık seferberliği ile bir yandan daha yeşil bir çevreye katkıda bulunurken diğer yandan da buradan elde edilen gelirle çocuklarımızın eğitimine katkı sağlıyoruz. Geleceği Yazan Kadınlar projemiz ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlarken, engellilere yönelik hayata geçirdiğimiz İçimdeki Hazine, Engel Tanımayanlar, Sesli Betimleme, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim gibi çalışmalarımızla da fırsat eşitliği sunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

BiP Konferans özelliğiyle görüştü

Murat Erkan, BM yetkilileriyle röportajını, yerli ve milli iletişim platformu BiP’in yakın zamanda kullanıma geçecek uzaktan toplantı çözümü üzerinden gerçekleştirdi. Konferans özelliğini koronavirüs döneminde evlerde vakit geçiren kullanıcıların iş toplantılarını yapmak, aileleri ile özlem gidermek gibi ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiklerini vurgulayan Erkan, "BiP Konferans özelliğini Birleşmiş Milletler gibi bir kuruluş üzerinden uluslararası arenaya bir kez daha tanıtıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen BiP uygulamasının kullanıcı sayısı bugün dünya çapında 45 milyona ulaşmış durumda. BiP rakiplerinden önce sunduğu özellikler ile global pazarda da fark oluşturmaya devam ediyor." dedi.