0553 313 94 23

Murat Aydın bebeklerin boyunlarına atkı bağlayınca renkli görüntüler oluştu

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Paşabahçe’de esnafı tek tek ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 09:12
Murat Aydın bebeklerin boyunlarına atkı bağlayınca renkli görüntüler oluştu

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Paşabahçe’de esnafı tek tek ziyaret etti. Atatürkçü Düşünce Derneğinin Beykoz şubesine de giren Aydın, yöneticileriyle sohbet ederek destek istedi. Yolda gördüğü tüm bebeklere bebekleri seven Aydın’ın boyunlarına atkı bağlaması renkli görüntüler oluşturdu.


31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Paşabahçe’deki esnafları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Aydın, iş yerlerinde görüştüğü vatandaşlardan seçimlerde destek sözü aldı. Esnafın ikram ettiği çayı içen Aydın, vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlarla ve esnaflarla uzun süre vakit geçiren Aydın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beykoz Şubesini ziyaret gerçekleştirdi. Burada şubenin yöneticileri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, “çaya geldik” diyerek oradakilerle sohbet etti.



Aydın bebekleri hem sevdi hem de boyunlarına atkı bağladı


Öte yandan neredeyse yolda gördüğü tüm bebekleri seven Murat Aydın’ın çocuk sevgisi vatandaşların da dikkatini çekti. Çocukların ellerini öpen ve onlara sevgisini güçlü bir şekilde gösteren Aydın, bu hareketleriyle vatandaşların da gönlünü kazandı. Çocuklarla ilgilenmekle yetinmeyip turuncu renkli atkıdan da bağlayan Aydın, görenlerin takdirini kazandı. Yaşlı ve genç demeden her kesimden yoğun ilgi gören Başkan adayı Aydın, çekingen bir kız çocuğuna sarılarak, “Gel tanışalım, ben Murat dede” demesi duyanları güldürdü. Simit tezgahına giden Aydın’ın, simitçi ile sohbet etmesinin ardından tüm simitlerini alıp çevredekilere dağıtmasını istedi.


Aydın esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından semtten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:12
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik..
    3. Nikaragua Devlet Başkanı Ortega..
    4. Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus..
    5. Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi
    6. "Çöp topladığını" iddia ettiği kadın,..
    7. Minik Dilek’in tek isteği..
    8. Polis öğrencileri uyardı, suça geçit..
    9. Haftanın filmleri | Bu hafta hangi..
    10. Murat Aydın bebeklerin boyunlarına..
    11. AK Parti’nin Meclis Başkan adayı, TBMM..
    12. Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı:..
    13. Doğada topladıkları atıkları kent..
    14. Beyoğlu Okullar Arası Satranç..
    15. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı Deniz..
    16. Milli motosikletçi Toprak,..
    17. İstanbul serbest piyasada döviz açılış..
    18. Ege'de korkutan deprem
    19. Yasa dışı bahis operasyonunda 7..
    20. Suudi prenses, Sami Savatlı'nın 2..
    21. Haliç Köprüsü'nde art arda kazalar.....
    22. İki polisi yaralayan alkollü sürücü..
    23. UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarıyla son..
    24. GÜNDEM / 22 Şubat 2019
    25. Kız öğrenciler dehşet saçtı!
    26. Komandolar sınırda!
    27. Yurtta hava durumu
    28. Süper Lig ve 1. Lig'e 23. hafta..
    29. Seyir halindeki minibüs alev aldı!
    30. "Oluk oluk kan kustu"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi