Murat Aydın bebeklerin boyunlarına atkı bağlayınca renkli görüntüler oluştu

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Paşabahçe’de esnafı tek tek ziyaret etti. Atatürkçü Düşünce Derneğinin Beykoz şubesine de giren Aydın, yöneticileriyle sohbet ederek destek istedi. Yolda gördüğü tüm bebeklere bebekleri seven Aydın’ın boyunlarına atkı bağlaması renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Paşabahçe’deki esnafları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Aydın, iş yerlerinde görüştüğü vatandaşlardan seçimlerde destek sözü aldı. Esnafın ikram ettiği çayı içen Aydın, vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlarla ve esnaflarla uzun süre vakit geçiren Aydın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beykoz Şubesini ziyaret gerçekleştirdi. Burada şubenin yöneticileri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, “çaya geldik” diyerek oradakilerle sohbet etti.

Aydın bebekleri hem sevdi hem de boyunlarına atkı bağladı

Öte yandan neredeyse yolda gördüğü tüm bebekleri seven Murat Aydın’ın çocuk sevgisi vatandaşların da dikkatini çekti. Çocukların ellerini öpen ve onlara sevgisini güçlü bir şekilde gösteren Aydın, bu hareketleriyle vatandaşların da gönlünü kazandı. Çocuklarla ilgilenmekle yetinmeyip turuncu renkli atkıdan da bağlayan Aydın, görenlerin takdirini kazandı. Yaşlı ve genç demeden her kesimden yoğun ilgi gören Başkan adayı Aydın, çekingen bir kız çocuğuna sarılarak, “Gel tanışalım, ben Murat dede” demesi duyanları güldürdü. Simit tezgahına giden Aydın’ın, simitçi ile sohbet etmesinin ardından tüm simitlerini alıp çevredekilere dağıtmasını istedi.

Aydın esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından semtten ayrıldı.