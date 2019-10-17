0553 313 94 23

Murat Aslan kimdir nerelidir? Murat Aslan hayatı ve biyografisi

Murat Aslan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) bünyesinde muhtelif görevler aldı. Murat Aslan, akademik çalışmalar yapmak üzere TSK’dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Peki Murat Aslan kimdir nerelidir? Murat Aslan hangi görevlende bulundu?

17 Ekim 2019 Perşembe 16:19
Murat Aslan kimdir nerelidir? Murat Aslan hayatı ve biyografisi

Murat Aslan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) bünyesinde muhtelif görevler aldı. Murat Aslan, akademik çalışmalar yapmak üzere TSK’dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Peki Murat Aslan kimdir nerelidir? Murat Aslan hangi görevlende bulundu?

Murat Aslan kimdir?

1991 yılında Kara Harp Okulu’nun Yönetim Bölümünden mezun oldu. TSK bünyesinde muhtelif görevler aldı. Aynı dönem içinde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; 2006-2010 yılları arasında yüksek lisans, 2011-2017 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Akademik çalışmalar yapmak üzere TSK’dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Başkent ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında muhtelif dersler vermeyi müteakip, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden kadro alarak öğretim üyesi oldu. Savunma ve güvenlik çalışmaları kapsamında güç kavramı, istihbarat ve propaganda kavram ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:19
  1. Murat Aslan kimdir nerelidir?
  2. Murat Aslan hayatı ve biyografisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniden Refah Partisi'nde kritik tarih belli oldu
    1. Yeniden Refah Partisi'nde kritik tarih..
    2. Terör yanlıları şimdi de "kimyasal..
    3. Soylu'dan asker selamı soruşturmasına..
    4. Türkiye'den NATO'ya Barış Pınarı ayarı
    5. Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır? Tarım..
    6. Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
    7. Akçaabat köftesi nasıl yapılır? En iyi..
    8. Perinçek’ten ilginç tepki: Siz..
    9. HDP'li Hakkari Belediye Başkanı..
    10. BağKur primleri geriye dönük nasıl..
    11. Emekli olacaklar dikkat! Artık maaşlar..
    12. İmam Hatip öğrencilerinden Mehmetçik'e..
    13. THY personel alım! Türk Hava Yolları..
    14. Murat Aslan kimdir nerelidir? Murat..
    15. Türkiye'ye silah ambargosu kararı..
    16. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur programı..
    17. Teröristleri kurtarmak için takla..
    18. Siyonistlerin gücü 12 yaşındaki çocuğa..
    19. 1800 gün primle kimler emekli olur?
    20. İzleyenler çileden çıktı! Kan donduran..
    21. ‘Paniğe gerek yok’ diyen Bakan Soylu..
    22. BağKur primleri nasıl ödenir? Bağkur..
    23. Kastamonu merkezli uyuşturucu..
    24. BAĞKUR sigortalılarının SGK'ya..
    25. Erdoğan ile Pence arasındaki görüşme..
    26. Caminin elektriğini kullandı, notla..
    27. Yeni modelin detayı belli oldu! Sosyal..
    28. Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle..
    29. Balıkesir’de 24 kaçak göçmen yakalandı
    30. PKK'nın oradaki en büyük cephaneliği..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular