Murak Sancak'tan Balotelli resti

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken mücadelenin ardından konuk ekibin başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu.

Balotelli'nin geleceği hakkında konuşan Sancak, "Normalde sakat. Önümüzdeki hafta oynar gibi ama gidecekse de gitsin. Bir Balotelli gider bir Balotelli gelir. Zaten Dzyuba'yı aldık. Bende pazarlık yok. 4 milyon Euro'yu bankaya yatıran alır. Tekliflere açığım. 4 verdikten sonra yok diyemem zaten. Serbest kalma maddesi var." dedi.