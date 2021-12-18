‘Müptezel komünist' te ‘Erdoğan gitsin, dolar düşsün’ korosuna katıldı!

Sandıkların kurulması ve seçimin yapılmasıyla enflasyon ve cari açıkla nasıl bir ilgisinin olduğunu açıklayamayan muhalifler işi iyice pişkinliğe vurmaya başladı.

“Erdoğan giderse dolar düşer” diyorlar!

Dolar kuru üzerinden Türkiye’ye operasyon çekildiğinin açıkça farkında olan CHP zihniyetine mensup isimlerin, “Ekonomik veriler önemli değil, seçim olursa ve Erdoğan giderse dolar düşer” demeleri manidar bulunuyor.

“Enflasyon %10 filan olur” iddiasında bulundu

AK Parti iktidarını her fırsatta suçlayan komünist Orhan Aydın, Twitter hesabından şunları paylaştı:

“RTE seçim kararı alıp aday olmayacağını, yargılanmaya hazır olduğunu açıklasın dolar 5, euro 7 TL, enflasyon %10 filan olur.” dedi.





