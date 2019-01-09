Münbiç’te Rusya arabulucu olacak

Göksel Çağlav Ankara

Sınırlarımızı tehdit eden YPG/PKK’lı teröristlere yönelik Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekatın hazırlıkları tamamlanırken, Türkiye-Rusya arasında yapılan görüşmeler de sahaya yansımaya başladı.

ABD Başkanı Trump’un, ‘DAEŞ’i bitirdik, Suriye’den çekiliyoruz’ açıklamalarının ardından Türkiye, terör örgütü PKK/YPG’nin işgal altında tuttuğu Münbiç ve Fırat’ın doğusu için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak harekat konusunda, “Çok yakında harekete geçeceğiz. Başka teröristler de önümüze geçerse onları yok etmeyi biliriz” diyerek büyük çaplı bir operasyona işaret etti.

ABD’nin teröristleri korumaya yönelik çabası sürerken Rus askerleri Münbiç çevresinde devriye atmaya başladı. Rusların Münbiç çevresinde devriyesi ile ilgili Rusya’nın Suriye’de görev yapan Polis Gücü Sözcüsü Yusuf Mamatov, “Bölgenin korunması ve silahlı güçleri gözlemlemek için Menbiç’in etrafında devriye yaptık. Bölgenin güven altında olduğunu göstermiş oluyoruz” diye konuştu..

Rusya tampon görevi üstlenecek

ABD askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve bölgenin YPG ve DAEŞ’li teröristlerden arındırılmasının ardından güvenlik ve huzurun sağlanması için TSK VE ÖSO birliklerinin görev alması bekleniyor. Zeytin Dalı harekatı sonrası İdlib’de olduğu gibi Rusya’nın da bölgede göreve hazır olduğu, rejim güçleri ile Türk askeri birlikleri arasında herhangi bir sorunun yaşanmaması için perdeleme görevi üstleneceği belirtiliyor.

YPG’nin bölgeye davet ettiği Beşşar Esed rejimi askerlerinin Rusya’nın sözünün dışına çıkmayacağı gerçeği gözönüne alınırsa, rejim ile Türkiye ve ÖSO arasında olası bir çatışma ihtimali de zayıflamış olacak.

Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararında Türkiye’nin etkisini iyi bilen Rusya’nın Esed rejimini de olası bir saldırı konusunda uyaracağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14-15 Ocak’ta Rusya’da Putin’le yapmayı planladığı görüşmede de harekat konusu netlik kazanacak.