0553 313 94 23

Münbiç’te Rusya arabulucu olacak

Türkiye’nin operasyon için gün saydığı Münbiç’te Rusya da devriyeye başladı. İlçenin dışında polis gücüyle güvenliği sağlamaya çalışan Rusya’nın beklenen harekat sonrası bölgede Esed rejim güçleri ile TSK ve ÖSO arasında perdeleme görevi üstleneceği belirtildi. Böylece olası Türkiye, Esed çatışmasının önüne geçilmiş olacak.

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
Münbiç’te Rusya arabulucu olacak

 Göksel Çağlav  Ankara 

Sınırlarımızı tehdit eden YPG/PKK’lı teröristlere yönelik Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekatın hazırlıkları tamamlanırken, Türkiye-Rusya arasında yapılan görüşmeler de sahaya yansımaya başladı.

ABD Başkanı Trump’un, ‘DAEŞ’i bitirdik, Suriye’den çekiliyoruz’ açıklamalarının ardından Türkiye, terör örgütü PKK/YPG’nin işgal altında tuttuğu Münbiç ve Fırat’ın doğusu için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak harekat konusunda, “Çok yakında harekete geçeceğiz. Başka teröristler de önümüze geçerse onları yok etmeyi biliriz” diyerek büyük çaplı bir operasyona işaret etti.

ABD’nin teröristleri korumaya yönelik çabası sürerken Rus askerleri Münbiç çevresinde devriye atmaya başladı. Rusların Münbiç çevresinde devriyesi ile ilgili Rusya’nın Suriye’de görev yapan Polis Gücü Sözcüsü Yusuf Mamatov, “Bölgenin korunması ve silahlı güçleri gözlemlemek için Menbiç’in etrafında devriye yaptık. Bölgenin güven altında olduğunu göstermiş oluyoruz” diye konuştu..

Rusya tampon görevi üstlenecek

ABD askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve bölgenin YPG ve DAEŞ’li teröristlerden arındırılmasının ardından güvenlik ve huzurun sağlanması için TSK VE ÖSO birliklerinin görev alması bekleniyor. Zeytin Dalı harekatı sonrası İdlib’de olduğu gibi Rusya’nın da bölgede göreve hazır olduğu, rejim güçleri ile Türk askeri birlikleri arasında herhangi bir sorunun yaşanmaması için perdeleme görevi üstleneceği belirtiliyor.

YPG’nin bölgeye davet ettiği Beşşar Esed rejimi askerlerinin Rusya’nın sözünün dışına çıkmayacağı gerçeği gözönüne alınırsa, rejim ile Türkiye ve ÖSO arasında olası bir çatışma ihtimali de zayıflamış olacak.

Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararında Türkiye’nin etkisini iyi bilen Rusya’nın Esed rejimini de olası bir saldırı konusunda uyaracağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14-15 Ocak’ta Rusya’da Putin’le yapmayı planladığı görüşmede de harekat konusu netlik kazanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:56
  1. Ankara
  2. YPG/PKK
  3. Münbiç
  4. Fırat’ın doğusu
  5. Türkiye-Rusya
  6. ABD Başkanı Trump
  7. DAEŞ
  8. Polis Gücü Sözcüsü Yusuf Mamatov
  9. ABD askerleri
  10. YPG
  11. TSK
  12. ÖSO
  13. Zeytin Dalı harekatı
  14. Beşşar Esed
  15. Esed rejimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dizi ve sinemanın desteklenmesi teklifi komisyonda
    1. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    2. KOBİ'lere kredi paketi yarın açıklanacak
    3. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    4. Fatih Terim'den zehir zemberek..
    5. Kim Jong-un'un treni Pekin'den ayrıldı
    6. Oğlunu AVM'ye bırakıp giden anne konuştu
    7. "Bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyoruz"
    8. Araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
    9. Şerefiye Sarnıcı'nda klasik müzik..
    10. Ağrı'da halı sahanın çatısı 4 yıl..
    11. İran AB'nin yaptırım kararını kınadı
    12. "İslâm’ı 4 yılda Çinlileştireceğiz"
    13. Minik Hamza'nın annesi ilk kez..
    14. Rus vatandaşı belediye başkanlığına..
    15. Bodrum'da iki domuz ilçe merkezine indi
    16. CHP, Bay Kemal için toplandı! "Sen..
    17. Jandarma komutanına uyuşturucudan..
    18. Avustralya'da elçilik ve..
    19. Macron, ‘Fransa İslâmı’ saçmalığında..
    20. TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'