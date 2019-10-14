Münbiç'e operasyon başladı!
TSK Barış Pınarı Harekatı kapsamında en kritik yerlerden biri olan Menbiç'e operasyona başlattı.14 Ekim 2019 Pazartesi 16:48
Türkiye Barış Pınarı Harekatı kapsamında en kritik yerlerden biri olan Menbiç'e operasyona başladı.
Türkiye Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu ve TSK unsurlarıyla beraber Menbiç'e operasyona başladı. Ortadoğu Muhabiri Samet Doğan'ın verdiği bilgilere göre: "Milli Ordu, resmî açıklama yapmadı, ancak ön cephede bulunan konuştuklarım, Menbiç’e baksın birliklerinin girdiğini, topçu ve hava desteğiyle operasyonun büyük çapta başlayacağını belirtti."
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