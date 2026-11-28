Aksaray'da aile kurumunu hiçe sayan çarpık ilişkilerin ve kadına yönelik şiddetin bir kez daha kanlı bilançosu çıktı; 2 çocuk annesi Rabia Yeşildal, evli ve 3 çocuk babası olduğunu öğrendiği sevgilisi tarafından otomobilde vurularak öldürüldü. Cansız bedenle polis merkezine giden saldırganın vahşetinde, öldürülen kadının 25 gün önce bıçaklanarak katledilen Şefika Yeşildağ'ın akrabası olduğu detayı da yürekleri dağladı.