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Aktüel Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu
Aktüel

Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 00:41:51 -
Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

GAZİANTEP (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalini sürdürdüğü Münbiç kentinin Belediye Başkan Yardımcısı ailesiyle teslim oldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab kentinde yerel kolluk birimleri ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucu Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı, El Bab ilçesinde eşi ve bir çocuğu ile teslim alınmıştır." denildi.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

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