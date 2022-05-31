Mülteci düşmanı iki başkan buluştu

Beraberindeki parti yöneticileri ile Zafer Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret eden İnce, Özdağ ile bir süre basına kapalı görüştü. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Memleket Partisinin tarım ve ekonomi konusundaki çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, İnce’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. İnce de bu konuda çözüm üretmek istediklerini, hazırladıkları “Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu”nu sunmak üzere 19 siyasi parti genel başkanına mektup yazdıklarını söyledi. İnce, “Sayın Özdağ, ‘Sizi dinlemek isteriz’ dedi. Nezaket gösterdiler, raporumuzu sunduk” şeklinde konuştu.