  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mülteci düşmanı iki başkan buluştu
Siyaset

Mülteci düşmanı iki başkan buluştu

Mültecilere yönelik “göndereceğiz” söylemleri ile dikkat çeken Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:33:00 -
Mülteci düşmanı iki başkan buluştu

Beraberindeki parti yöneticileri ile Zafer Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret eden İnce, Özdağ ile bir süre basına kapalı görüştü. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Memleket Partisinin tarım ve ekonomi konusundaki çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, İnce’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. İnce de bu konuda çözüm üretmek istediklerini, hazırladıkları “Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu”nu sunmak üzere 19 siyasi parti genel başkanına mektup yazdıklarını söyledi. İnce, “Sayın Özdağ, ‘Sizi dinlemek isteriz’ dedi. Nezaket gösterdiler, raporumuzu sunduk” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay