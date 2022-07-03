  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Muleka tekrar dümeni Dolmabahçe'ye kırdı...
Spor

Muleka tekrar dümeni Dolmabahçe'ye kırdı...

Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş, Burnley ile anlaşmaya sağlayamayan Muleka için yeniden devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 15:17:00 -
Muleka tekrar dümeni Dolmabahçe'ye kırdı...

Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş, Burnley ile anlaşmaya sağlayamayan Muleka için yeniden devreye girdi.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan futbolculardan biri olan Jackson Muleka ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Standard Liege ile Burnley, Muleka için anlaştı. Fakat; futbolcu ise Burnley ile anlaşmaya varamadı.

Muleka'yı ikna edemediler

Belçika ekibi Standard Liege ile İngiliz ekibi Burnley, Muleka için 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Muleka ise Burnley ile yaptığı görüşmede transfer tercihini hatırlattı.

Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında fark bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 3 milyon euronun üstüne çıkmak istemiyor.

Beşiktaş yeniden görüşme yapacak

Öte yandan Muleka'nın Beşiktaş tercihi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Beşiktaş ile Liege, Muleka için yeniden görüşme yapacak.

Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 de asist yaptı.

 


Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi

Kadın - Aile

Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?
Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Kadın - Aile

Sararan perdeler nasıl kar gibi beyazlar? Tül perde nasıl yıkanır?

Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...
Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...

Spor

Eyvah! Gol kaçırma uzmanı geri dönüyor...

Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?
Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Evde yatak temizliği: Yatak nasıl temizlenir?

Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia
Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia

Yaşam

Buz çiçeği bakımı, çoğaltma ve püf noktaları! Yer örtücü buz çiçeği aptenia cordifolia

7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!
7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!

Kadın - Aile

7 günde kaşları kalınlaştıran ve kirpikleri uzatan doğal yöntem!

Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...
Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...

Medya

Survivor yarışmacıları Acun'a kazan kaldırdı! Bir darbe daha...

Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri
Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri

Sağlık

Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri

Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri
Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri

Kadın - Aile

Çamaşır makinasının kireci nasıl temizlenir? Uygulanabilir yöntemleri

Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp
Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Dünya

Hong Kong'ta dev gemi ikiye ayrıldı: Onlarca kişi kayıp

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23