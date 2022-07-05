Muleka artık Beşiktaş'ın oyuncusu! Hayırlı olsun...
Beşiktaş, Standard Liege'den Jackson Muleka'yı 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Standard Liege'den Jackson Muleka'yı 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Beşiktaş Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.
Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.
22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.
Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.
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