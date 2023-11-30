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Yerel Mülakatla kiracı arayan ev sahibine şok!
Yerel

Mülakatla kiracı arayan ev sahibine şok!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 14:14:00 -
Mülakatla kiracı arayan ev sahibine şok!

Adana'da bir ev sahibi, kiracısını mülakatla seçeceğini söyleyerek, kiracı adayına dilini, dinini, ırkını, hangi mezhebe mensup olduğunu sordu. Kiracı adayının suç duyurusunda bulunması üzerine ev sahibi ifadeye çağrıldı.

Adana'da bir ev sahibi, kiracısını mülakatla seçeceğini söyleyerek, kiracı adayına dilini, dinini, ırkını, hangi mezhebe mensup olduğunu sordu. Kiracı adayının suç duyurusunda bulunması üzerine ev sahibi ifadeye çağrıldı.

Adana'da bir ev sahibi, kiraya vermek istediği evi için ilan verdi ancak emlakçıya kiracısını mülakatla seçeceğini söyledi.

Başvuran kiracı adaylarından birini mülakata tabi tutan ev sahibi, kişinin dilini, dinini, ırkını, hangi mezhebe mensup olduğunu sordu.

Kiracı adayı gördüğü muameleye şaşırarak durumu avukatına anlattı.

Avukat, ayrımcılık suçu işlendiği iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ev sahibinin kiracısını seçebileceğini aktaran Avukat Alperan Kadıoğlu, "Ancak kiracıyı seçerken sadece sosyal ve ekonomik durumunu ve onun ödeyebilme gücüne bakabilmelidir. Onun haricinde kiracının herhangi bir şekilde ayrımcılıkta bulunursa kiracı burada ayrımcılık yasağından dolayı savcılığa başvurabilir. Hatta TİHEK’e başvurabilir." dedi.

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre; savcılığın soruşturma başlattığı olayda ev sahibi ifadeye çağrıldı.

Ev sahibi ifadesinde, kiracı seçerken kişilerin dinini, mezhebini sormasıyla ilgili, "suç olduğunu bilmiyordum" cevabını verdi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENEBİLİR

Savcılık, ev sahibinin ayrımcılık yaptığına kanaat getirirse hakkında iddianame düzenleyebilir.

TCK 122'nci maddesi gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini isteyebilir.

TİHEK'E BAŞVURABİLİYOR

Ayrımcılığa maruz kalan vatandaşların Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) da başvuru hakları bulunuyor.

Eğer TİHEK tarafından ayrımcılık tespit edilirse, ev sahibi idari para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

TİHEK'in, daha önce yapılan başvurulardan idari para cezası verdiği çok sayıda kararı bulunuyor.

Kaynak: Haber Global

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