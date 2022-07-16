Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncuları: TRT 1 Mükemmel Eşleşme kimler var?
Mükemmel Eşleşme, ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de TRT1'de başlıyor. TRT 1 izleyicileri de yaz sezonu filmlerinden olan Mükemmel Eşleşme oyuncularının kimler olduğunu, Mükemmel Eşleşme dizinde hangi oyuncular var? Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki TRT 1 Mükemmel Eşleşme dizisinde kimler var? Mükemmel Eşleşme oyuncuları kimler?
Mükemmel Eşleşme, MinT Motion Pictures imzalı, ilk bölümü 16 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Emre Kavuk'un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Asuman Dabak, Neslihan Yeldan ve Eylül Öztürk yer almaktadır.[1]
Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncuları
Mükemmel Eşleşme Oyuncu Kadrosu: Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral
Mükemmel Eşleşme konusu nedir?
Komedi türündeki yapımda annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu alınacak. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " 16 Temmuz Cumartesi TRT 1'de.