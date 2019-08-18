Mukavemeti yüksek beton ürettiler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından perlit madeni kullanılarak üretilen betonun mukavemetinin yüzde 30 arttığı kaydedildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, perlit madeninin kullanıldığı betonun normal betona göre depreme daha dayanıklı olduğunu tespit etti. Üniversitenin inşaat mühendisliği bölüm başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, perlit kullanımının betonun mukavemetini yüzde 30 arttırdığını kaydetti. Yalçıner, “Perlit karışımı betonun inşaat sektöründe birtakım yeniliklere imkân tanıyacağı kanaatindeyiz” dedi. Yalçıner, perlitle depreme daha dayanıklı yapıların tasarlanabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

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