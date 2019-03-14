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Müjde verildi: Havaray projesi o ilçede hizmete açılacak

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Türkiye için bir ilk olacak olan havaray projesinin Kartal'da hizmete açılacağını duyurdu.

14 Mart 2019 Perşembe 15:58
Müjde verildi: Havaray projesi o ilçede hizmete açılacak

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordine halinde yapılacak, Kartal ve Türkiye için ilk olacak havaray projesini anlattı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal´daki taksi minibüs durak sahipleri ile kahvaltı programında buluştu.

Program taksicilerin ve minibüs şoförlerinin Kartal ilçesinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirmesiyle başladı. Durak sahipleri, ulaşım güzergâhları ve yollar hakkında şikâyetçi olduklarını ve bu sorunların çözümü noktasında yardımcı olunmasını istedi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, "Bu sıkıntılar da dâhil inşallah Kartal´ın birikmiş sorularını, sıkıntılarını çözüme kavuşturacağız" dedi.

"Her sorun çözülecek"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kartal 1. ve 2. etap projeleri de malumunuz üzere ayrı bir büyük sorun. Yıllardır bugün, yarın diye geçiştirildi ve halkın sabrını da taşırmak üzere. İnşallah projelerimizle ulaşım yolları, sağlık alanları, eğitim alanları dahil her sorunu en güzel çalışmayı ortaya koyarak çözüme kavuşturacağız. Yollarımızın bakımsız olması da ayrı bir sorun. Ve daha nice sorunlar var ama inşallah bizler bunları sizlerin destekleriyle çözüme kavuşturacağız."

"Trafik eğitim pisti ve park projesi hazır"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, mevcut sorunlarla ilgili çözüme yardımcı olacak ve Kartal halkına fayda sağlayacak projelerini dile getirdi. Kartal Havaray ve Trafik Eğitim Pisti ve Parkı projelerini tanıttı.

"Kartal ve Türkiye için bir ilk: Havaray projesi"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, konuşmasını "Sizlere bu konuda hazırlamış olduğumuz birkaç projemizden bahsetmek istiyorum. Kartal Havaray projemizle amacımız Türkiye´nin ilk havarayını Kartal´a İstanbul Büyükşehir Belediyemizle kazandırmaktır. 16 kilometre uzunluktaki projeyi; Kartal Merkez, Spor Caddesi, Sanayi Caddesi, Kartal Metrosu, Uğur Mumcu durakları şeklinde tasarladık. İnşallah halkımıza yararlı olacak" diyerek devam etti.

"Tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım binası ve garaj"

Taşyürek, sözlerini şöyle bitirdi:

"Trafik Eğitim Pisti ve Parkı projemiz, çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği bir pist ve de park projesi olacak. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmek amacıyla inşa etmek istediğimiz parkta tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım binası, garaj ve daha nice alanlar olacak inşallah. Amacımız Hakk´ın rızasını milletimize hizmet ile kazanmaktır."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:58
  1. İstanbul
  2. Havaray projesi
  3. havaray

YORUM YAZ

  • HasanHasan58 dk önce
    Hep İstanbula çalışıyorsunuz. Ankaranın ihtiyacı yok mu bunlara. Hani Dikmene teleferik yapılıyordu Kızılaydan?
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Kartal Sabiha gökçen havalimanı arası metrosu NE ZAMAN bitecek? Altı yıl oldu, neden bitmiyor? Taksiciler kazansın, millet otobüslerde SÜRÜNSÜN diye bitmiyor.

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