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Ekonomi Müjde verildi! 15 Temmuz’a ithafen destek ücreti arttı
Ekonomi

Müjde verildi! 15 Temmuz’a ithafen destek ücreti arttı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15. toplantısında 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek bin 500 liraya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 14:19:00 -
Müjde verildi! 15 Temmuz’a ithafen destek ücreti arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlık yaptığı toplantıda, Dini bayramlarda biner lira ile Temmuz ayında 15 Temmuz’a ithafen bin 500 lira verilmesi kararı da alındı.

Bu kapsamda, Nisan 2020’den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verilmişti.

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