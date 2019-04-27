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Muhtıraya muhtıralı restin 12. yıldönümü

Bugün Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Nisan e-muhtırasının yıldönümü. Milletin iradesini hiçe sayan vesayet odakları, Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti Hükümetinden unutamayacakları bir demokrasi tokadı yiyerek tarihin karanlık dehlizlerinde kayboldu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:58
Muhtıraya muhtıralı restin 12. yıldönümü

 HABER MERKEZİ 

Tam 12 yıl önce bugün 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi “başörtüsü” gerekçesiyle engellenmeye çalışıldı. “Cumhurbaşkanı eşi başörtülü olamaz” tartışmaları ile başlayan süreç, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile krize dönüştü. E-Muhtıra, o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve taviz vermez tutumu sayesinde amacına ulaşamadı.

Erdoğan taviz vermedi

Hükümeti dizayn etme ve yıldırma amacı güden bildiride milletin iradesi adeta gasp edilmek isteniyordu. 2007 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde verilen muhtırayla AK Parti hükümeti yıldırılmak suretiyle kararlı tutumundan vazgeçilmesi amaçlanıyordu. Başbakan Erdoğan, vesayetçilerin hiç alışık olmadığı bir tutum sergileyerek, muhtıraya meydan okudu. Erdoğan’ın kararlı tutumunu gören vesayetçiler, unutamayacakları bir tokadın da ilkini yemiş oldu. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, bildiriyi kendisinin hazırladığını söylemişti.

28 Şubat'tan 10 yıl sonra...

Ekonominin düzlüğe çıkarıldığı, yasakların bir bir kalktığı, huzur ve refah ikliminin tüm ülkeye yayıldığı dönemde 28 Şubatvari bir kalkışmaya meyleden cuntacılar, 27 Nisan’da boy gösterdi. Gece yarısı Genelkurmay’ın internet sitesinden illegal bir muhtıra yayınlandı. Peygamber Efendimiz’in anıldığı kutlu doğum etkinliklerini ve Kur’an okuma yarışmalarını ‘tehdit’ olarak algılayan Kemalist cuntacıların laikçi bir darbe kalkışmasının işaret fişeğini oluşturan 27 Nisan 2007 muhtırasında AK Parti Hükûmeti’ni hedef alan komik ve galiz sözler, galiz ifadeler içeriyordu.

Cuntaya karşı millet muhtırası!

Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla çöpe atılan e-muhtıraya AK Parti’den anında cevap geldi. Dönemin Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek’in 28 Nisan 2007 günü saat 15.00’te yaptığı açıklamada sert sözler yer alıyordu.

CHP ve malum basın selam durdu

Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapılan etkinlikleri irticai faaliyet olarak gösteren bildiri ülke gündemine bomba gibi düşerken özellikle ana muhalefet partisi CHP ile bir kısım medya bunun iktidara karşı muhtıra olduğunu ve hükümetin dikkate alması gerektiğini savunmuşlardı. 27 Nisan e-bildirisi yayımlandığında CHP’li milletvekillerinin yanı sıra; Ertuğrul Özkök, Oktay Ekşi, Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan, Onur Öymen gibi isimler muhtıraya açıkça destek verirken, kimi yazarlar da hükümeti suçlama gayreti içerisine girmişti.

İşte 100 yıl Türkiye’yi esir alan vesayeti şok eden açıklama!

Genelkurmay’ın geceyarısı internet sitesinde yayınladığı e-muhtırasına 12 saat sonra şok bir cevap veren Hükümetin açıklamasını, dönemin Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek okumuştu.

İşte muhtıraya verilen muhtıra gibi cevap:

Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli konulardaki görüşlerini ifade eden bir açıklamanın basın yayın organlarına gece yarısı verilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır.
Kuşkusuz, demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır.

Öncelikle söylemek isteriz ki;

Başbakana bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı’nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması, demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Genelkurmay Başkanlığı, hükümetin emrinde, görevleri Anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre, Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.

Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay’ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır...
Devletimizin temel değerlerini koruma konusunda birincil görev hükümetindir, Hükümet bu konuda tavizsiz bir şekilde taraf olduğu için, Hükümete bağlı tüm kurumların da bu doğrultuda taraf olmaları zaten eşyanın tabiatı gereğidir.

Türkiye’nin her sorununun hukuk kuralları ve demokrasi içinde çözülecektir.

Aksi bir düşünce ve tutum asla kabul edilemez. Herkese ve her kuruma düşen görev, bu sürecin işlemesini kolaylaştırmaktır. Bunun dışındaki arayışların ülkemize ve milletimize ne kadar zarar verdiği geçmişte yeteri kadar, acı biçimde tecrübe edilmiştir...

Enerjimizi iç tartışmalarla tüketmek yerine ülkemizi küresel rekabette daha güçlü hale getirmeye ve milletimizin refah ve mutluluğunu arttırmaya sarfetmeliyiz...

Güven ve istikrarı zedeleyenler, ülkemizin ve milletimizin âli menfaatleri bakımından doğuracağı olumsuz sonuçların sorumluluğunu da yükleneceklerini bilmelidirler.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:58
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. E-Muhtıra
  3. Yaşar Büyükanıt
  4. Cemil Çiçek
  5. AK Parti
  6. Ertuğrul Özkök
  7. Oktay Ekşi
  8. Yılmaz Özdil
  9. Emin Çölaşan
  10. Onur Öymen
  11. Genelkurmay Başkanlığı

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