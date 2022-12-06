Muhtemel operasyon öncesi çarpıcı gelişme! Sınır ötesi operasyon son durumu: Türkiye heyet gönderdi

Türkiye, terörle mücadele konusunda her türlü adımı atarak büyük bir başarı sağladı. Terör örgütleri, bulundukları mağaralardan başlarını çıkaramaz hale gelince kara propaganda ve algı operasyonlarına soyundu. Türkiye'nin terörle mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanması için Irak ve Suriye'de yaptığı operasyonlar ile ilgili bölgedeki ülke ve yönetimlerini bu algı operasyonu ile etkilemeye çalıştı.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye, bunun üzerine Irak merkezi yönetimi başta olmak üzere bölgedeki ülke ve özel yönetimler ile temasa geçti, buralara heyetler gönderdi. Suriye ile temaslar ise istihbarat örgütleri düzeyinde devam etti. Yapılan görüşmeler sırasında Türkiye'nin operasyonları gerçekleştirme amacı, neden sınır ötesinde olduğu detayları ile anlatıldı.

Görüşmelerde, "Bizim tek amaç ve hedefimiz terör örgütü PKK ile mücadele, sınır güvenliğimizi sağlama. Ülkelerin toprak bütünlüğü konusundaki tezimiz aynen sürüyor. Bu mücadele sona erdikten sonra askerimiz ülkemize geri dönecek. Bölgeye yönelik hiçbir talep ve amacımız yok" mesajı verildi. Ziyaretlerin amaçlarından biri de İran'ın bölgeyi "enfekte etmesinin" önüne geçmek. İran, Türkiye'nin de girişimleri ile Irak'ta bir hükümet kurulmasından rahatsız oldu.