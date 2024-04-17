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Yerel Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti!
Yerel

Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 17:47:00 -
Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kırsal mahalle muhtarlığına seçilen 51 yaşındaki Emin Batmaz, mazbata törenine saatler kala geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kırsal mahalle muhtarlığına seçilen 51 yaşındaki Emin Batmaz, mazbata törenine saatler kala geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gökçeören Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 adayın girdiği muhtarlık yarışını, 96 oy alan 2 çocuk babası Emin Batmaz kazandı.

Batmaz, kent merkezindeki Sümbüllü Bahçe Konağı'nda dün yapılacak mazbata törenine 2 saat kala kalp krizi geçirdi. Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Batmaz için mahallede bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Batmaz'ın cenazesi, Gökçeören Camisi'nde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AA
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