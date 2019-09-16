0553 313 94 23

Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında Aksu ilçesinde bulunan mahalle muhtarları ile toplantı düzenlendi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:43
Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında Aksu ilçesinde bulunan mahalle muhtarları ile toplantı düzenlendi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğütarafından uyuşturucu madde kullanan veya uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadelenin tam anlamıyla başarıya ulaşabilmesi için toplumun her kesiminin birlikte hareket etmesi, dayanışma ve işbirliği içerisinde mücadeleye katkı sağlaması amacıyla mahallelerin nabzını tutan, vatandaşla en yakın seviyede diyalog kurabilen kamu görevlileri olan muhtarlarla bilgi paylaşımı sağlamak ve etkili bir diyalog kurmak adına Aksu İlçesine bağlı 26 mahalle muhtarının katılımı ile karşılıklı işbirliği toplantıları gerçekleştirildi.


Antalya’da bulunan diğer ilçelerde de uyuşturucu ile mücadele alanında muhtarlarla işbirliği toplantılarına devam edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana’da
    1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    2. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    3. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    4. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    5. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    6. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    7. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    8. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    9. İzmit’te tarihi protokol
    10. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    11. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    12. Rıza Kayaalp finalde
    13. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    14. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    15. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    16. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    17. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    18. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    19. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    20. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    21. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    22. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    23. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    24. Artiz Mektebi beğenildi
    25. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    26. Matematikte başarının sırrı!..
    27. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    28. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    29. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    30. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı