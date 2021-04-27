26 Nisan Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısında son derece önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 günlük kapanma yaşanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca muhtarların da aşı randevularının açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi. Bu açıklamanın ardından muhtarlar ne zaman aşı randevusu alabileceklerini araştırmaya başladı. Muhtarlar aşı olabiliyor mu?

Muhtarlar ne zaman aşılanacak? Muhtarların korona aşısı ne zaman başlayacak?

Muhtarların aşı randevu sistemi henüz açılmadı. Birkaç gün içerisinde muhtarların, MHRS üzerinden randevu almasının aktif hale gelmesi bekleniyor. Aşı takvimiyle ilgili gelişmelerin birkaç gün içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanması bekleniyor.

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