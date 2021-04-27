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Sağlık Muhtarlar ne zaman aşılanacak? Muhtarların korona aşısı ne zaman başlayacak?
Sağlık

Muhtarlar ne zaman aşılanacak? Muhtarların korona aşısı ne zaman başlayacak?

Muhtarlar aşı randevusu alabiliyor mu? Koronavirüs salgınında Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanlarıyla birlikte mesai harcayıp çalışan muhtarlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjde geldi. Kabine toplantısında muhtarların öncelikli aşı olan grupta yer almasına karar verildi. Peki, muhtarlar ne zaman aşı olacak? Muhtarların aşılanması ne zaman başlayacak? Muhtarlar korona aşı randevusu alabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 15:10:00 -
Muhtarlar ne zaman aşılanacak? Muhtarların korona aşısı ne zaman başlayacak?

26 Nisan Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısında son derece önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 günlük kapanma yaşanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca muhtarların da aşı randevularının açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi. Bu açıklamanın ardından muhtarlar ne zaman aşı randevusu alabileceklerini araştırmaya başladı. Muhtarlar aşı olabiliyor mu?

Muhtarlar ne zaman aşılanacak? Muhtarların korona aşısı ne zaman başlayacak?

Muhtarların aşı randevu sistemi henüz açılmadı. Birkaç gün içerisinde muhtarların, MHRS üzerinden randevu almasının aktif hale gelmesi bekleniyor. Aşı takvimiyle ilgili gelişmelerin birkaç gün içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanması bekleniyor.

MHRS AŞI RANDEVU EKRANI İÇİ TIKLAYINIZ

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